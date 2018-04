Velo-Initiative kann starten

Gemeinderat Winterthur soll sich beim Bund für die neuen Velo-Regeln einsetzen, die unter anderem ein Rechtsabbiegen bei Rot erlauben würden. Das fordert die GLP in einem Vorstoss. Ein Test an Standorten in Winterthur verlief bisher unfallfrei. Mehr...

ABO+ Von Deborah Stoffel 01.12.2017