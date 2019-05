Velofahrer prallt in Bahnschranke

Bei einem Bahnübergang in Wülflingen ist es am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr zu einem Selbstunfall gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Velofahrer auf der Wieshofstrasse in Richtung Espenstrasse, missachtete beim dortigen Bahnübergang das Wechselblinklicht und querte die Geleise trotz sich senkender Schranken. Dabei kollidierte er mit der zweiten Schranke und stürzte zu Boden. Der 46-jährige Pole musste mit leichten bis mittelschweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Der Velofahrer war alkoholisiert. Es entstand kein Sachschaden.