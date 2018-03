Velofahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein 54-Jähriger Mann ist heute Nachmittag bei einem Verkehrsunfall verstorben. Offenbar wurde er von einem rückwärts in die Strasse hinausfahrenden Auto erfasst, geriet unter den Wagen und erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde sie heute Nachmittag alarmiert, weil sich am Reitweg eine Kollision zwischen einem Auto und einem Velo ereignet habe. Dem Rettungsdienst gelang es in der Folge nicht, das Leben des Unfallopfers zu retten. Der Velofahrer, ein 54 Jahre alter Mann, verstarb noch auf der Unfallstelle.

Auto fuhr rückwärts auf die Strasse

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Velofahrer um 14.20 Uhr durch den Reitweg als auf der Höhe der Liegenschaft Nr. 7 eine 76-jährige Lenkerin mit dem Personenwagen rückwärts auf die Strasse fuhr. Dabei übersah sie augenscheinlich den fahrenden Velolenker.

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe des Reitweg 7. Bild: google maps

Der Mann wurde vom Auto der Rentnerin erfasst und geriet unter das Fahrzeug, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird von Stadtpolizei und Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen für den tragischen Unfall (siehe Kasten). (huy)