Verkehrspolitik im Schritttempo

Der oberste Verkehrsplaner der Stadt wirft das Handtuch. Im Januar wechselt Raffael Noesberger (47) von der Strasse auf die Schiene und begleitet künftig bei den SBB Infrastrukturprojekte beim Netzausbau. Unter anderem seier dort auch Ansprechpartner für die Behörden von Kanton und Gemeinden – er, der in Winterthur fast neun Jahre lang den Verkehr verflüssigen und optimieren sollte, den langsamen wie den motorisierten. Das ist so eine interessante wie aufreibende Aufgabe. Per Ende November hat Noes­berger beim Departement Bau nun gekündigt. Denn in der städtischen Verkehrspolitik geht esso schleppend voran wie an der Zürcherstrasse in der Rushhour. Das Thema polarisiert, lässt die Emotionen hochgehen, und alle reden mit.Beispiel eins, die Parkplatzverordnung. Nach einem dogmatischen Abstimmungskampf und einem Nein an der Urne gilt nach wie vor die Dienstanweisung von 2011, die nicht gesetzeskonform ist. Der Bezirksrat Winterthur hat dem Stadtrat eine Frist bis Ende Juni 2018 gesetzt, dem Parlament eine neue Weisung vorzulegen.

Ein zweites Beispiel ist das städtische Gesamtverkehrskonzept (GVK). Mit seinen zig Projekten ist es quasi der Kompass für die lokale Verkehrspolitik, und alle Interessenverbände durften mitreden, von Agil Mobil über die Ortsvereine bis zu Pro Velo. Durchs Parlament ging die Vorlage 2011 ohne Gegenstimme, und wenige Monate hatte dieses einen Antrag durchgewinkt, den Anteil ÖV bis 2025 um 8 Prozent zu erhöhen. Freie Fahrt alsofür die Projekte des Gesamtverkehrskonzepts? Nicht wirklich, wie sich sechs Jahre später zeigt.

Die Urban Boulevards: Sie gelten rückblickend selbst bei ÖV-Turbos als etwas zu grossspurig und zu teuer. Mit Baumalleen sollte zum Beispiel die viel befahrene Zürcherstrasse zur Flaniermeilen aufgewertet werden. Das Projekt wurde 2014 sistiert, de facto ist es wohl gestorben.

Die ÖV-Hochleistungskorridore:Gemeint sind die Staatsstrassen und Einfallstore der Stadt wiedie Zürcher- oder die Wülflingerstrasse. Hier sollen die Stadtbusse Vorfahrt haben, und der Motorisierte Individualverkehr (MIV) soll bis 2025 anteilmässig von40 auf 32 Prozent sinken. Kritiker werfen Baustadtrat Josef Lisibach (SVP) vor, bereits weit ge­diehene oder leicht umsetzbare Projekte auf die lange Bank zu schieben. Dazu gehört ein neuer Buskorridor an der Technikumstrasse inklusive Fahrbahnhaltestelle, aber auch die Aufhebung von Linksabbiegern auf der Wülf­lingerstrasse.

Ein politisch heisses Eisen sind zudem die sogenannten Steuerungs- und Dosierungsmassnahmen, bei denen man den Einfallsverkehr aus der Agglomeration über längere Rotlichtzeiten fernhalten will. Die Grenzgemeinden probten den Aufstand. Zwar soll bei der neuen Buswendeschlaufe auf Höhe des Schlosses Wülflingen künftig ein neues Lichtsignal den Einfallsverkehr dosieren – doch die Anwohner rechnen mit Ausweichrouten in die Quartiere. Ein gehöriger Bremsklotz auf dem Weg zu den ÖV-Hochleistungskorridoren dürfte zudem der kürzlich angenommene Ge-genvorschlag zur Anti-Stau-Initiative sein (Stadt Winterthur:51 Prozent Ja-Stimmen). Diese verlangt, dass jeglicher Kapazitätsabbau des MIV auf Staatsstrassen kompensiert wird, und zwar eins zu eins.

Ein 4,6-Millionen-Kredit als nächster Schritt

Ohne ein bestimmtes Projekt nennen zu wollen, sagt Verkehrsplaner Noesberger auf Anfrage, er habe es in letzter Zeit als «immer schwieriger empfunden», GVK-Projekte voranzutreiben, nicht nur diejenigen zur Bevorzugung von ÖV, Velo- und Fussverkehr, sondern auch solche für den MIV. «Letztlich aber ist es das Wichtigste, dass alle Ideen aus dem GVK zeitnah und konsequent umgesetzt werden, und nicht halbherzig.» Doch genau das tue Lisibach, heisst es in linken Kreisen, der es mit seiner politischen Klientel nicht verscherzen wolle.

Bei einigen Projekten, das sagt auch Noesberger, sei man allerdings auch gut im Zeitplan, wie beim Masterplan für den Hauptbahnhof mit der Aufwertung der Rudolfstrasse, den Zwillingsplätzen und der neuen Veloquerung. Eine «wichtige Weichenstellung» sei auch der 4,6-Millionen-Franken-Kredit gewesen, den der ­Gemeinderat Ende August genehmigt hat. Damit werden unter anderem Planungsarbeiten finanziert, zum Beispiel für neue Busspuren auf der St.-Galler- und der Wülflingerstrasse.

Die «heissen Eisen», wie die ­Dosierungsanlagen am Stadtrand, aber auch der Umbau der Technikumstrasse oder der Zürcherstrasse im Bereich des Zentrums Töss, werden separat behandelt – und dort geht es Kritikern wie gesagt zu langsam vorwärts.

Sparprogramm verhinderte mehr Efforts beim Verkehr

Zentral für das GVK ist zudemdie Vernetzung der «bipolaren Stadt», sprich die Verbindung von Neuhegi-Grüze mit dem Stadtzentrum. Dazu gehört einerseits die Ost-West-Veloschnellroute, aber vor allem die Querung Grüze, bei der eine Bus- und Velobrücke über die Gleise die Sulzerallee mit der St.-Galler-Strasse verbindet. Über die Querung wird voraussichtlich 2018 abgestimmt

Ausgebremst wurde die Verkehrsplanung auch im Zuge des Sparprogramms von Effort 14+. 2014 wurde der Stellenetat bei der Verkehrsplanung um einen Viertel auf 2,8 Vollzeitstellen gekürzt. Dazu kam, dass 2017 1,7 Stellenprozente vom Amt für Städtebau ins Tiefbauamt verschoben wurden, dies offenbar im «Sinne einer Bündelung der Verkehrsanliegen im Departement Bau», wie es auf Anfrage heisst. (Der Landbote)