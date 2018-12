Vermarktungserfolg für die «Archhöfe»

Nach Wegzügen und Wechseln von Ladengeschäften in den vergangenen Jahren stehen im Einkaufszentrum «Archhöfe City Mall» beim Archeplatz an der Technikumsstrasse rund 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche leer - das sind fast ein Fünftel der Ladenfläche.

Nun zeigt die offensive Marketing-Kampagne des Center-Managements erste Erfolge: Es konnte heute den Einzug zweier neuer Mieter auf den Frühling 2019 verkünden.

Zwei neue Modegeschäfte

In beiden Firmen, die neu ins «Archhöfe» einziehen, gibt es modische Kleidung zu kaufen. So eröffnet der bereits in der Ostschweiz vertretene Fashion-Store für Männer namens «Männerwerk» seinen ersten Laden in der Region Winterthur. «Lässigen Street-Style oder elegante Party-Outfit» gibt es gemäss der Center-Leitung ab Frühling 2019 beim zweiten neuen Laden, dem «New Yorker» zu kaufen. (ani/pd)