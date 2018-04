Verwaltungs AG: Freispruch trotz heikler Transaktionen

Der bereits wegen qualifizierter Veruntreuung, Betrug und ungetreuer Geschäftsbesorgung verurteilte frühere Verwaltungsratspräsident der «Verwaltungs-AG Winterthur» ist vom Bezirksgericht in einem Nebenanklagepunkt freigesprochen worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, er habe 2009 nach dem Konkurs der Verwaltungs AG Teile seines Privatvermögens vor dem eingesetzten Liquidator versteckt, um damit einzelne Gläubiger zu bezahlen. Er habe dazu das Konto einer verstorbenen Freundin genutzt, für das er als Vermögensverwalter eingesetzt war.

Die Kontobewegungen sind in der Anklageschrift detailliert nachgezeichnet. Der Tatbestand der Gläubigerbevorzugung wäre durch die Transaktionen mutmasslich erfüllt gewesen, durch die lange Verfahrensdauer war er aber bereits verjährt und deshalb nicht mehr sinnvoll einklagbar. Den stattdessen eingeklagten Vorwurf des betrügerischen Konkurses sah das Gericht nun nicht als erfüllt an, was in dem Freispruch resultierte.

Keine Rekurse zu erwarten

Wie auf Nachfrage zu erfahren ist, wollen weder die Staatsanwaltschaft noch der Liquidator als Privatkläger den Entscheid anfechten. Das verhandelte Strafmass war mit sechs Monaten ohnehin eher gering. Der Angeklagte war wegen den erwähnten Delikten zuvor bereits zu 27 Monaten Gefängnis verurteilt worden – als Zusatzstrafe zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten.

Ein Winterthurer Wirtschafts-Skandal

Die Verwaltungs AG war bis zu ihrem Konkurs Ende des letzten Jahrzehnts eine der grössten Immobilienverwaltungen in Winterthur, mit 500 Liegenschaften und rund 7000 Wohnungen in ihrem Portfolio. In Schieflage geraten war sie, weil sich der Verwaltungsratspräsident mit eigenen wirtschaftlichen Projekten in Australien und den USA verspekuliert und deshalb Gelder der Immobilienverwaltung veruntreut hatte. (Der Landbote)