Viel leiser, aber Flüstern hört sich anders an

Wie fast alles ist auch das Thema Flüsterbeläge eine Wissenschaft für sich. Doch bevor wir uns in Dezibel, Verschleiss und Veränderungen verlieren, wollen wir die Sache ganz subjektiv beurteilen. Fährt man vom Waldheim her die Breite hoch oder von oben runter fühlt man sich, als ob das Auto über einen weichen Teppich rollt.

Der Unterschied zwischen dem herkömmlichen und dem lärmarmen Belag ist im Fahrzeug enorm. Auch Anwohner haben diese Erfahrung gemacht. «Als direkt Betroffener in der Breite bin ich total positiv überrascht, wie gross der Unterschied ist», schrieb der Arzt Alexander Erlach dem «Landboten»: «Wir Anwohnende können den Aufenthalt in unseren Gärten wieder ein Stück unbeschwerter geniessen.»

Erlach kann es sich nicht verkneifen, generell von einer Autofahrt über die Breite abzuraten, windet den Verantwortlichen im Tiefbauamt aber ein Kränzchen und bedankt sich dafür, dass sie den Versuch mit dem Flüsterbelag wagten.

Erste Lärmmessungen folgen

Ein Verantwortlicher im Tiefbauamt ist Rolf Schüpbach, der die «ewige» Baustelle an der Breitestrasse als Projektleiter begleitet hat. Er teilt Erlachs Beobachtung: «Die bisherigen kurzen Erfahrungen haben gezeigt, dass der Belag zu einer erheblichen Lärmreduktion führt.»

In der nächsten oder übernächsten Woche (trocken muss es sein) werden erste Lärmmessungen durchgeführt, um den subjektiven Eindruck technisch zu bestätigen. Und ja: Es habe von Aussenstehenden «viele ausschliesslich positive Rückmeldungen zum neuen Belag» gegeben. Ein Spezialfall sind die Bushaltestellen, die auf der Fahrbahn platziert sind. Diese wurden wie üblich in Beton ausgeführt, wobei der so genannte Besenstrich in Fahrtrichtung verläuft. Das mindere den Lärm gegenüber der herkömmlichen Querrillung. So weit, so gut also.

Doch Schüpbach ist auch aufgefallen, dass der neue Belag bereits gelitten hat: «Die Oberläche wird durch starke Lenkmanöver von Lastwagen erheblich strapaziert, Körner werden ausgerissen und fehlen.» Ob diese oberflächlichen Veränderungen mit der Hitze der letzten Wochen zu tun habe, könne man jetzt noch nicht sagen.

Ein Monitoring über die nächsten zwei Jahre soll zeigen, wie sich Belag und Lärmreduktion verändern, womit wir nun ins Reich der Wissenschaft stossen.

Korngrösse und Hohlräume

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) verfolgt an vielen Orten mit Flüsterbelägen über Jahre, wie sich die Lärmsituation verändert. Bestimmend seien hierfür Korngösse und Hohlraumgehalt des Belags, Porosität und Elastizität.

Von einem lärmarmen Belag spricht man dann, «wenn über die gesamte Nutzungsdauer mindestens 1 Dezibel weniger Lärm entsteht als bei einem konventionellen Strassenbelag». Zu Beginn muss die Lärmreduktion mindestens 3 Dezibel betragen, was etwa als Halbierung der Verkehrsmenge empfunden wird.

Im Schnitt, so ein Fazit des Bundesamts, führen Flüsterbeläge zu einer Lärmreduktion von 6 Dezibel. Erste Exempel solcher Beläge stammen aus den Jahren 2004 und 2005, wie eine Liste des Bafu zeigt. Auch nach zwei, drei und fünf Jahren sind demnach noch deutliche Reduktionen wahrnehmbar. (Der Landbote)