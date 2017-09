Viele Internetauftritte sind noch im Dornröschenschlaf

Michael Künzle (CVP, bisher) www.michael-kuenzle.ch

Der Stadtpräsident ist bekannt als Internetmuffel. Social-Media-Profile hat er keine und seine eigene Website werde vor allem im Hinblick auf die Wahlen «à jour» gehalten, sagte er 2016. Für ihn scheint der Wahlkampf aber noch in weiter Ferne. Seit den Wahlen 2014 wurde die Seite kaum mehr bewirtschaftet. Auf der Startseite dankt er noch für seine Wahl im Februar 2014 und der Medienspiegel endet 2013.







Yvonne Beutler (SP, bisher) www.yvonne-beutler.ch

Auch die Vizepräsidentin hat ihre Website noch nicht auf Vordermann gebracht. «Danke an alle, die mich am 9. Februar 2014 wieder in den Stadtrat gewählt haben», heisst es etwa beim Kapitel Unterstützung. 2014 hat Beutler zwar noch einige Inhalte ergänzt, etwa beim Punkt «Meine Politik». Doch ansonsten findet man wenig Aktuelles. Auch formal wäre noch Feinschliff angesagt. So sind etwa die Titelschriften auf den verschiedenen Unterseiten uneinheitlich.







Stefan Fritschi (FDP, bisher) www.stefan-fritschi.ch

Fritschis Website erscheint gegenüber 2014 etwas aufgefrischt. Er lacht den Wählern vor einem ständig wechselnden, bewegten Hintergrund entgegen. Der Lebenslauf wurde aktualisiert. Bei den Namen unter «Komitee» scheint es sich aber noch um die Unterstützer von 2014 zu handeln und der Medienspiegel endet 2014. Für Fritschi gibt es ­also noch einiges zu tun.







Nicolas Galladé (SP, bisher) www.nicolasgallade.ch

Galladé betreibt zwar noch keinen Wahlkampf auf seiner Seite, doch immerhin befindet sie sich nicht ganz im Dornröschenschlaf. So wirbt er für ein Nein zum Integrationsabbau am 24. September. Ansonsten gibt es auf der wenig umfangreichen Seite keine Hinweise auf den nahenden Wahlkampf, der Lebenslauf datiert aus dem Jahr 2013.







Barbara Günthard-Maier (FDP, bisher) www.barbara-guenthard.ch

«BGM bewegt, auch wenn es unbequem ist»: Mit ihrem Wahlkampfslogan begrüsst Barbara Günthard-Maier ihre Website-Besucher. Ihre Website ist die einzige der bisherigen Stadtratsmitglieder, die wirklich aktuell ist. Unter dem Stichwort «Mittendrin» postet sie regelmässig, was sie so tut. So erfährt man etwa, dass sie diese Woche am KMU-Apéro war oder dass der Gemeinderat die Leistungsvereinbarung mit dem Albanifest gutgeheissen hat. Auch die Angaben unter «Erreichtes» sind aktuell, etwa das Ja zum Polizeigebäude 2016. Günthard-Maier nutzt Website und Social Media nicht nur im Wahlkampf, sondern ist auch sonst regelmässig im Netz aktiv.







Josef Lisibach (SVP, bisher) www.joseflisibach.ch

Einigermassen aktuell ist auf Lisibachs Seite der Medienspiegel. Der letzte Link führt auf einen Text vom Februar 2017 mit dem Titel «Winterthurer Basketballerinnen stehen im Cup-Final». Auch die Fotos sind neueren Datums. Ansonsten stammen die Infos eher aus Lisibachs letztem Wahlkampf, im Komitee ist etwa Franco Albanese noch als CVP-Vertreter aufgeführt.







Jürg Altwegg (GP, bisher) www.juergaltwegg.ch

Altwegg hat in diesem Jahr bereits einen Wahlkampf gestemmt, entsprechend ist die Seite inhaltlich einigermassen aktuell. Aber offenbar sieht Altwegg die Seite primär als Wahlkampfvehikel. Kaum gewählt, bewirtschaftete er den Auftritt nicht mehr. Noch immer steht auf der Startseite: Jürg Altwegg am 2. April in den Stadtrat.







Christa Meier (SP, neu) www.christameier.ch

Auch Meier hat bereits einen Wahlkampf hinter sich. Ihre Seite hat sich seit dem Wahltag im April ebenfalls nur wenig verändert, die Presseberichte enden im Februar 2017, aktuelle Termine gibt es nicht.







Blerim Bunjaku (parteilos, neu) www.bunjaku.ch

Bunjaku war wohl von seiner eigenen Kandidatur so überrascht, dass er noch nicht dazu kam, eine Website aufzugleisen. Doch ein Standbild verrät: «Blerim Bunjaku’s Website ist zur Zeit in Bearbeitung.»







Annetta Steiner (GLP, neu) www.annettasteiner.ch

Bleibt Annetta Steiner. Sie hat mit der Bekanntgabe ihrer Kandidatur eine brandneue Webseite aufgeschaltet, im gleichen Design gehalten wie jene von Michael Zeugin, der Anfang Jahr für die GLP für den Stadtrat kandidierte. Die Inhalte sind entsprechend aktuell, sogar ihre Frage aus der Fragestunde im Gemeinderat von dieser Woche ist erwähnt. Arbeit gibt es trotzdem noch. Im Komitee findet sich erst eine Handvoll Mitglieder, vornehmlich aus der eigenen Partei.

