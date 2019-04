«Atonischer Uterus, Schock, Gerinnungsstörung, Credé, ultima ratio: Hysterektomie.» Kopfüber hinein in diese ZHAW-Lektion der Hebammen-Studentinnen im dritten Jahr. Die Laiin versteht nichts. Die Aufgabe der vier 23-jährigen Frauen lautet, die Kärtchen mit diesen Stichworten drauf zu sortieren, nach der Geburtsphase, nach Dringlichkeit. Und viele Kärtchen landen auf dem Stapel: Soll bei jeder Geburt angewendet oder überprüft werden. An diesem Nachmittag wir klar, wie komplex das Thema Geburtshilfe ist.

«Händchen halten»

«Viele haben keine Ahnung davon, was unser Beruf beinhaltet», sagt Fabienne Tschumper, eine der vier Studentinnen im Kurs. Sie werde von Kollegen oft gefragt, wofür sie denn überhaupt vier Jahre studiere. «Die stellen sich unseren Beruf wohl einfach so vor: Händchen halten und gut zureden.» Dass es bei einer Geburt aber um Leben und Tod gehen kann und dass dort die Hebammen sehr viel Verantwortung übernehmen, sei den wenigsten bewusst. «Mir fehlt der Respekt vor unserem Beruf.»

Zu Zeitpunkt dieser Übung haben die Studentinnen bereits zehn Monate Praxiserfahrung. In der Lektion werden sie in Notfallsituationen geschult. Um diese zu simulieren, verwendet die Kursleiterin eine lebensgrosse Puppe, bluten kann und auch spricht: Eine zweite Dozentin sitzt in einer Kabine im Unterrichtsraum und gibt der Puppe über Mikrofon eine Stimme.

Ganz offen ist die Aufgabenstellung in der Notfallsimulation nicht, die Studentinnen wissen, dass es sich um eine Atonie handelt. Das bedeutet, dass sich die Gebärmutter nach der Geburt nicht richtig zusammenzieht und die Frau deshalb mehr als 500 Milliliter Blut verliert. Das komme relativ oft vor, sagt Michèle Stahel, Oberärztin in der Frauenklinik des Universitätsspitals Zürich, die an diesem Nachmittag an der Simulation mitwirkt. Entsprechend habe man viele Möglichkeiten, Routine zu gewinnen für diesen Fall. «Und doch ist dann jeder Einzelfall wieder anders.»

«Voll auf Adrenalin»

Michelle Jaeger übernimmt die Rolle der ersten Hebamme, Lisa Schaufelbühl die der zweiten. Jaeger erklärt der Patientin, dass sie noch stark blute. Sie drückt mit der Hand von aussen die Gebärmutter zusammen, um die Blutung zu mindern. «Das tut aber weh», beklagt sich die Puppe. Mit ruhiger Stimme entschuldigt sich Jaeger und erklärt, warum sie das tut. Dann ruft sie ihre Kollegin Schaufelbühl zur Hilfe. Sie erklärt ihr die Situation in zwei, drei Sätzen und gibt ihr Anweisungen. So geht das weiter, neun Minuten, dann haben sie die Situation im Griff, die Gebärmutter zieht sich zusammen. «Cut», sagt die Dozentin.

Alle setzen sich zurück, rund um einen Tisch. Die Anspannung weicht aus Jaegers Gesicht. «Ich war voll auf Adrenalin, es fühlte sich sehr real an.» Jetzt geht es ums Feedback. Die Dozentin lobt die gute Kommunikation der Hebammen, mit der Patientin, aber auch untereinander. «Es war immer sehr klar, mit wem ihr gesprochen habt, und ihr habt sehr klare Anweisungen gegeben.» Gut sei auch, dass Schaufelbühl nachfragte, als sie einmal unsicher war, was Jaeger meinte. «Besser einmal mehr nachhaken, als irgendetwas tun.» Zur Kommunikation gehöre auch, den Kreis zu schliessen, also zu melden, wenn ein Auftrag ausgeführt sei, also zum Beispiel, die Infusion angeschlossen ist und läuft.

Gleichberechtigt mit Ärzten

Zur Absicherung haben die Hebammen auch eine Ärztin herbeigerufen. «Ich fand es beruhigend, als sie dazugekommen ist», sagt Jaeger. Ob sie dann den Lead abgegeben habe, will die Dozentin wissen. «Nein, ich habe unsere Arbeit zu dritt als sehr gleichberechtigt empfunden.» Die Dozentin lobt, wie souverän die Studentinnen die Situation gehandhabt haben. «Ich hoffe, dass ich es auch in der Praxis schaffe, so ruhig zu bleiben», sagt Jaeger. In den Praktika sei es zum Teil sehr hektisch zugegangen.

Im Sommer schliessen die Studentinnen den schulischen Teil ab, dann folgen noch zehn Monate Praktikum und sie sind fertig ausgebildete Hebammen. Ob sie nie an ihrem Entscheid, Hebamme zu werden, gezweifelt hätten? «Eigentlich nicht», sagt Tschumper. Natürlich mache einem die Verantwortung zwischendurch Angst. «Aber die Dankbarkeit, die einem von den Patientinnen entgegengebracht wird, ist extrem gross. Das pusht uns weiter.» (Landbote)