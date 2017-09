Vier neue Stuten, aber kein Hengst

Seit im Bruderhaus diese alten Urwildpferde wohnen, kommt uns Winterthurern deren Bezeichnung locker über die Lippen: Przewalskipferde. Und wir wissen: Heimisch sind diese Tiere in Teilen der der Wüste Gobi. Letztes Jahr wurde im Bruderhaus deren Gehege vergrössert, weil man die Pferde und die Mufflons, diese grossgehörnten Wildschafe, künftig in Kohabitation halten wollte.

Das ist nun so, und die Tiere haben sich nach den Bauarbeiten offenbar soweit an die neue Umgebung gewöhnt, dass die geplante Vergrösserung der Pferdegruppe stattfinden konnte.

«Die Pferde können ganz schön böse sein, wenn sie die Rangordnung in der Herde festlegen»



Vor ein paar Tagen war es soweit: Vier Przewalskistuten aus dem Zürcher Tierpark Langenberg wurden nach Winterthur gebracht, und nun laufe die Eingewöhnungsphase, teilte Stadtgrün gestern mit: Die vier alten müssen sich an die vier neuen Stuten gewöhnen und umgekehrt ebenso.

Das ist nicht ganz so einfach, Stichwort Stutenbissigkeit. «Die Pferde können ganz schön böse sein, wenn sie die Rangordnung in der Herde festlegen», sagt Beat Kunz, der Chef von Stadtgrün.

Bitte Ruhe und keine Hektik

Damit die scheuen Tiere nicht noch zusätzlich gestört werden, werden die Wildparkbesucher gebeten, sich vor allem im Umfeld der Pferdeanlage ruhig und rücksichtsvoll zu verhalten: kein Lärm, kein hektisches Treiben!

Bei der Zusammensetzung der Stutenherde achtet man laut der Mitteilung darauf, dass «für die Artenvielfalt geeignete Jungtiere gezüchtet werden können», sobald beim Erhaltungszuchtprogramm Bedarf bestehe. Das sei im Moment nicht der Fall. Deshalb gehört im Bruderhaus derzeit kein Hengst zur Gruppe. Das Zuchtprogramm wird vom Zoo in Prag gesteuert, der Austausch unter den Tierparks laufe sehr gut, sagt Kunz.

Aus Prag wurden erst kürzlich wieder Tiere in das Biosphärenreservat Great Gobi B gebracht und ausgewildert. Laut der der Homepage takhi.org (Takhi werden die Tiere in der Mongolei genannt) leben seit den ersten Wiederansiedlungen im Jahr 1992 heute wieder rund 200 Tiere dort.

Einige von ihnen haben ihre familiären Wurzeln in Winterthur. Schon mehrmals wurden Tiere aus dem Bruderhaus in die Mongolei gebracht. «Die alte Swissair hatte hatte vor Jahren eine Reise gesponsort», weiss Kunz. Heute sei es härter, die Finanzierung zusammenzubringen: «10 000 Franken kostet so ein Transport schnell einmal.»

(Der Landbote)