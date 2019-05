Von Hörsystemen bis zur Sexberatung

Heute findet im Kongresszentrum Gate 27 der erste Winterthurer Gesundheitstag statt. Warum braucht es diesen Tag?

Wir stellen immer wieder fest, dass viele Menschen zu wenig über das lokale und regionale Angebot im Gesundheitsbereich informiert sind. Man ist sich oft nicht bewusst, welche Fachleute in direkter Nachbarschaft sind. Wir möchten deshalb den heutigen Tag nutzen, um unser Know-how und unser Angebot einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dafür haben wir viele Informationsstände aufgebaut und klären bei kostenfreien Vorträgen über präventive Massnahmen und gesundheitsrelevante Themen auf.

Was erfahre ich dort, was ich nicht auch durch das Internet in Erfahrung bringen könnte?

Dazu müsste man zuerst einmal wissen, wonach man im Internet eigentlich suchen soll. Das richtige Hilfsmittel für ein Problem oder eine Beschwerde zu finden, ist oft herausfordernd. Wir zeigen heute innovative Produkte und neue Therapien, von denen die wenigsten wissen, dass es sie überhaupt gibt. Die Besucherinnen und Besucher des Gesundheitstages haben die Möglichkeit, heute an einem Ort mit vielen Fachleuten ganz ungezwungen ins Gespräch zu kommen und sich viele Eindrücke zu verschaffen und Ratschläge zu sammeln.

Zu Wort kommen unter anderem eine Neurowissenschaftlerin, ein Chirurg, ein Orthopädietechniker, aber auch eine Sexologin. Das klingt nach einer ziemlich exotisch breiten Themenpalette.

Der Eindruck täuscht. In unserer täglichen Arbeit gibt es viele Überschneidungen der Fachgebiete. Deswegen schätzen wir die Zusammenarbeit und können dadurch besser helfen. Eine Krankheit wirkt sich eben nicht selten auch auf das Zusammenleben in einer Partnerschaft aus. Wenn zum Beispiel jemand schleichend einen Hörverlust hinnehmen muss, dann leidet nicht nur der Betroffene selbst darunter, sondern oft auch sein gesamtes Umfeld. Vor allem der jeweilige Partner.

Stichwort «Hörverlust». Das ist Ihr Fachgebiet. Sie arbeiten beim KOJ-Institut für Gehörtherapie, haben einen Lerncomputer entwickelt und treten heute selber als Referent auf. Was kann dieser Computer?

Der von mir entwickelte Lerncomputer ist eine Art Fitnessgerät fürs Gehör. Wir hören mit den Ohren, aber verstehen mit dem Gehirn. Wer über längere Zeit unter einer Hörminderung leidet, erfährt einen geistigen Abbau bei dem die fürs Hören zuständigen Bereiche im Gehirn degenerieren. Hörgeräte allein beheben das Problem nur bedingt. Plötzlich wird zwar alles lauter, aber nicht verständlicher. Nur wenn unser Gehirn ständig akustische Informationen verarbeitet, bleibt es leistungsfähig und kann auch Gespräche in lauter Gesellschaft führen. Genau dafür ist dieser Lerncomputer gedacht: Man kann zu Hause das Gehör aktiv trainieren und wieder verbessern.

Jeder Mensch erlebt den Hörverlust aber sehr individuell.

Das ist richtig. Ein Hörproblem ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Deswegen ist unser Gehörtraining mit dem Lerncomputer anpassungsfähig . Der Computer erkennt die individuellen Schwierigkeiten und erstellt die Übungen passgenau. Dadurch ist garantiert, dass man optimal gefordert wird und rasch Fortschritte erzielt.

Wie misst sich der Erfolg?

Der Erfolg ist in kurzer Zeit erlebbar. Viele Betroffene möchten sich beispielsweise problemlos in einem Restaurant unterhalten können. Deswegen trainieren wir genau solche Situationen. Der Lerncomputer simuliert die Geräuschkulisse des Restaurants und Personen, die mit einem sprechen. Mit steigender Schwierigkeit übt man so zu Hause bis man bald darauf auch im Alltag mühelos alles versteht.

Der Gesundheitstag findet heute von 9 Uhr bis 19 Uhr im Kongresszentrum Gate 27 an der Theaterstrasse 27 in Winterthur statt. (Der Landbote)