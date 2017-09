Von der Erfindung der Geldmaschine

Das Signet der Firma aus den 1940er-Jahren prangt auf dem Titelbild des Jubiläumsbuchs, und wer schon etwas länger in Winterthur wohnt, dem ist es bis heute vertraut: In schwarzer gerundeter Schrift steht da Kübler, darüber lodern rote Flammen. Natürlich ein Symbol des Brennstoffhandels, den die Firma seit 1877 betreibt. Aber das Signet erinnert den heutigen Firmenchef Heinz Kübler auch an einen Spruch seines Vaters: Die Firma müsse wie eine Flamme stets in Bewegung und nach oben gerichtet sein. So schafft man es, auch mit 140 noch erfolgreich zu sein.

Aus mehreren Blickwinkeln

Die beiden Buchautoren, der Historiker Peter Niederhäuser und der Journalist Alex Hoster, erzählen die Geschichte locker und doch präzis aus wirtschaftlicher, familiärer und wirtschaftshistorischer Perspektive. Man erfährt, dass Heinz Küblers Vater sein Studium abbrechen musste, um in die Firma einzusteigen, als sein Vater früh starb. Er deckte sogleich einen gröberen Betrugsfall zweier Mitarbeiter auf, was ihn zeitlebens misstrauisch machte und prägend war für sein Leben.

Und doch war dieser Friedrich Kübler (1920–2008), der bis ins hohe Alter die Fäden der Firma in den Händen hielt, jener, der aus dem «Kohle-Kübler» ein breit abgestütztes, modernes Unternehmen machte. Schon 1947 gründete er eine Personalvorsorgestiftung, ab 1950 diversifizierte er ins Immobiliengeschäft, 1956 öffnete er die erste Selbstbedienungstankstelle des Landes, und in den 1950er- und 1960er-Jahren profitierte er vom Wirtschaftsboom. Er kaufte rechtzeitig viel Land in Seen, baute dort eine riesige Tankanlage und konnte 1970 im Jahresbericht recht sorglos vermerken: «Ohne Unvorhergesehenes werden sich die Erträge kaum mehr reduzieren, sie werden sich im Gegenteil in den nächsten20 Jahren laufend erhöhen.» ­Anders gesagt: Hiermit war die Geldmaschine erfunden.

Zukäufe und eine Rettung

Natürlich war es dann doch nicht ganz so einfach. Eine Grafik im Buch zeigt drastisch, wie sich das Heizölgeschäft nach der Ölkrise und mit dem aufkommenden Umweltbewusstsein stetig nach unten entwickelte. Kübler trat dem entgegen mit dem Zukauf von anderen Heizölfirmen. Die letzte Akquisition von Heinz Kübler 2009 in Frauenfeld brachte den Heizölverkauf nochmals auf die Höhe der Spitzenjahre. Vor allem aber ermöglichte es der Zukauf, das Tanklager in Seen ab- und dort eine grosse Wohnsiedlung aufzubauen, den Etzbergpark. Mit der Übernahme der zugrunde gerichteten Verwaltungs AG legte Heinz Kübler zeitgleich einen weiteren festen Grundstein im Immobiliengeschäft.

Heute arbeiten 36 Personen für die verschiedenen Kübler-Firmen, zu denen mittlerweile auch noch ein sanft wachsender Pellethandel gehört. Mehr als die Hälfte der Angestellten sind nach wie vor im Heizölgeschäft tätig.

Kübler machte rasch Kohle

Mit Brennstoffen hatte 1877 alles begonnen: Der damals 28-jährige Eduard Kübler musste Wiesendangen verlassen und sein Glück in der Stadt versuchen. Der heimische Gasthof Löwen und der dazugehörende Holzhandel waren auf seinen Bruder übergegangen. In der boomenden Industriestadt Winterthur herrschte ein Geist wie im Silicon Valley. Kübler machte Kohle mit seinem Brennstoffhandel, 1903 konnte er ander Heiligbergstrasse 28 eine Villa bauen lassen, die heute noch steht. Von dieser Villa übrigens erfuhr der heutige Firmenchef erst dank den Recherchen der Autoren zum Jubiläumsbuch.

«140 Jahre Kübler», privat finanziert, 107 Seiten, zahlreiche Illustrationen. Erschienen in einer Auflage von 500 Exemplaren, erhältlich bald auchin Buchhandlungen für 49 Franken. (mgm)