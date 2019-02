Von der bulgarischen Primarschule an die Kantonsschule Im Lee

Er wirkt ein wenig scheu, wie er so dasitzt. Doch wenn Ivan Ivanov spricht, dann mit Bestimmtheit. Erst fünf Jahre ist es her, seit der heute 18-Jährige mit seiner Mutter und seiner Schwester aus Bulgarien in die Schweiz eingewandert ist. Sie waren damals dem Vater gefolgt, der in Winterthur eine Stelle gefunden hatte.

Ivanov besuchte in der Schweiz zuerst eine Aufnahmeklasse, die den Fokus auf die deutsche Sprache sowie die Integration legt. Danach kam er in die Sek B. Das zweite Oberstufenjahr wiederholte er in der Sek A, und als es darum ging, sich für eine Lehre zu entscheiden, merkte er, dass er lieber ans Gymnasium wollte. «Ich lernte gern und hatte in gewissen Fächern gute Noten.» Von seinem Lehrer erfuhr er vom Förderprogramm «Chagall» und bewarb sich – mit Erfolg.

Vier von fünf sind Schweizer

Ivan Ivanov ist damit eine Ausnahme. Untersuchungen zeigen, dass in den Schweizer Schulen zwei Kategorien von Kindern besonders benachteiligt sind: jene aus finanziell bescheidenen Verhältnissen und die Fremdsprachigen.

Auch wenn diese Kinder sehr intelligent sind, haben sie schlechte Chancen, eine höhere Berufsbildung zu absolvieren. Bestätigt wird dieses Bild von aktuellen Zahlen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Von 17072 Kindern, die 2018 eine öffentliche Mittelschule (Gymnasium, Handelsmittel-, Fachmittel- und Informatikmittelschule) im Kanton Zürich besuchten, hatten 14746, also 86,4 Prozent, einen Schweizer Pass.

«Ich lernte gerne und hatte in

gewissen Fächern gute

Noten.»Ivan Ivanov,

«Chagall»-Schüler

Um ins Programm zu kommen, musste Ivanov ein aufwendiges Aufnahmeverfahren durchlaufen (Artikel unten). Er bestand und lernte ab Sommer 2017 zwei Halbtage pro Woche zusammen mit den anderen «Chagall»-Schülern. «Ich fand es gut, dass wir in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt wurden, so hatten die Lehrer mehr Zeit für jeden Einzelnen von uns», erinnert er sich. Er habe vor allem mit Französisch Schwierigkeiten gehabt. Auch habe er im Programm gelernt, selbstständig zu lernen. «In der Schule hatten wir meistens Frontalunterricht, und es war klar vorgegeben, was wir tun sollten.»

Ivanov entschied sich schliesslich für die Aufnahmeprüfung an der Kantonsschule Im Lee. Eigentlich hätte ihn das Gymnasium Unterstrass auch interessiert, da man dort das Profil Philosophie/Pädagogik/Psychologie wählen kann. Doch das Aufnahmeverfahren, das auch mündliche Prüfungen und einen Kunst- oder Sporttest beinhalte, habe ihn abgeschreckt. Im Lee galt sein Interesse dem neusprachlichen Profil. «Spanisch wollte ich schon lange lernen.»

Ehemalige sind Coachs

Die Prüfung glückte. Während der Probezeit im letzten Halbjahr traf Ivanov seine «Chagall»-Kollegen weiterhin. Jeweils am Samstagmorgen übten sie gemeinsam den Schulstoff. «Ich habe zum Beispiel probehalber meinen Vortrag in Französisch gehalten und Feedback erhalten.» Weil er Schwierigkeiten mit Physik hatte, erhielt er die Telefonnummer eines Ehemaligen, der mit ihm übte.

Die Einbindung von Ehemaligen gehört zum Konzept. Auch er selber könne sich vorstellen, dereinst jüngeren «Chagall»-Schülern zu helfen, wenn er in einem Fach richtig gut sei, sagt Ivanov. Unterdessen ist die Probezeit vorüber, Ivanov hat sie erfolgreich bestanden und ist zuversichtlich für seine kommende Zeit im Lee. Dass er etwa zwei Jahre älter ist als die meisten seiner Mitschüler am Gymnasium, merke er nicht wirklich, sagt er. Er sei immer einer der Ältesten gewesen in der Klasse, das sei für ihn nichts Besonderes.

Zweimal pro Jahr trifft sich sein «Chagall»-Jahrgang weiterhin zum Austausch. Wenn er mit einem Fach Probleme hat, kann er sich jederzeit an einen Lehrer des Programms wenden. Was er machen möchte, wenn er die Matura in der Tasche hat, weiss er noch nicht. Ein Jus- oder Psychologiestudium würde ihn interessieren. Ivanov hofft, dass sich mehr Gymnasien für ein Programm wie «Chagall» engagieren, damit mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund eine Chance auf ein Studium bekämen.

«Einfacher in Bulgarien»

Auf seine achtjährige Schwester angesprochen, sagt er, sie brauche vielleicht gar keine Unterstützung mehr. «Bis sie in der Oberstufe ist, sollte sie zu den Mitschülern aufgeschlossen haben.» Deutsch könne sie zwar noch nicht so gut, aber weil sie sich oft Youtube-Videos anschaue, könne sie «extrem gut Englisch». Die Sprache habe sie wie ein Schwamm aufgesogen.

Auf die Frage, wie er seine Zukunftschancen in der Schweiz einschätze im Vergleich zu Bulgarien, sagt Ivanov, dass er das schweizerische Bildungssystem besser finde. «Man kann ganz viele unterschiedliche Wege wählen. Wenn man keine Lust mehr hat, zur Schule zu gehen, ist eine Lehre eine gute Lösung, mit der man später gleich weit ist wie ein Schüler mit Matur.»

In Bulgarien sei es obligatorisch, bis 16 zur Schule zu gehen; dort beende man die Schule in der 12. Klasse mit einer Matur, die aber im Vergleich zur schweizerischen weniger anspruchsvoll sei, da man sehr wenig Pflichtfächer habe.

Die Studentenquote sei dann wiederum viel höher, erzählt Ivanov, weil man nur diese Möglichkeit habe und viele Berufe ein Studium verlangten. «Es wäre für mich leichter, in Bulgarien ein Studium zu beginnen als in der Schweiz.» Die Qualität aber sei in der Schweiz besser, und darauf komme es doch an.

(Zürcher Regionalzeitungen)