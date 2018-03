Vor Gericht steht ein Duo, das über den Balkon kam

Der jüngere der beiden Männer wird dieser Tage 20-jährig, er wird den runden Geburtstag hinter Gittern verbringen. Der ältere ist 29, und beide kommen aus derselben historischen Stadt mitten in Albanien. Gemeinsam reisten sie vor ziemlich genau einem Jahr in die Schweiz ein, beide illegal. Denn beide waren schon vom Königreich Schweden mit einem Einreiseverbot für den ganzen Schengen-Raum belegt worden.Kaum hier angekommen, begannen sie ihre mutmassliche Einbruchtour in der Region, die Staatsanwaltschaft legt den beiden 16 Einbrüche zur Last. Immer heisst das Delikt Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Denn sie wuchteten jeweils Terrassentüren, Fenster oder Balkontüren auf, drangen in die Privaträume ein und nahmen mit, was ihnen etwas wert schien. Zuerst sieben Mal in Winterthur, dann in Wiesendangen, Hettlingen, Elgg, Aadorf und Ettenhausen, innerhalb von zwei Wochen.

Kubanische Pesos und Vreneli

Die Dinge, die den beiden auf ihren Diebestouren in die Hände fielen, füllen in der Anklageschrift drei Seiten: Das beginnt mit 68 400 Franken und 2200 Euro Bargeld, dann auch 6 kubanische Pesos und 13 US-Dollar, des weiteren zahlreiche Ringe und Ohrringe, Goldkettchen und drei Mini-Elefäntchen aus Messing , 13 Vreneli und eine mexikanische Goldmünze, Jahrgang 1945 und Wert circa 100 Franken.

Der untersuchende Staatsanwalt summiert den Wert des Deliktguts auf 132 000 Franken. Fast noch ärgerlicher und beängstigender für die betroffenen Wohnungsinhaber aber war der Besuch der beiden aus anderen Gründen. Zum einen der Einbruch an sich, zum anderen der Schaden, der entstand: beschädigte Balkontüre 1000 Franken, beschädigtes Wohnzimmerfenster 50 Franken, beschädigte Sitzplatztüre 1000 Franken.

Am 16. März 2017 war die Diebestour zu Ende, die beiden wurden geschnappt und für vier Monate in Untersuchungshaft gesetzt. Dann traten beide den vorzeitigen Strafvollzug an, in zwei verschiedenen Gefängnissen.

Landesverweise beantragt

Nächste Woche nun ist die Verhandlung vor dem Bezirksgericht, beide werden durch je einen Pflichtverteidiger vertreten. Die Anklage verlangt als Strafe für den Älteren der beiden drei Jahre Freiheitsentzug unbedingt samt Landesverweis für zehn Jahre. Die Strafe des Jüngeren ist etwas milder beantragt: 24 Monate, wovon bloss 14 Monate abzusitzen wären, der Rest wäre bedingt, dazu ebenfalls Landesverweis für zehn Jahre. (mgm)