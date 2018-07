WM in Büro, Schule und fast überall

Es ist eine WM der Überraschungen. Welche Wendung also wird das Spiel zwischen der Schweiz und Schweden heute Abend nehmen? Besonders Winterthurer Schülerinnen und Schüler wollen mitfiebern. Die Schulen in der Stadt zeigen sich zum Glück fussballfreundlich.

Besonders gut haben es Gymnasiasten. «In unserem Stundenplan stehen am Dienstag nach vier Uhr keine Lektionen, mit Ausnahme einer Sportstunde», sagt Rita Oberholzer, Rektorin der Kantonsschule Im Lee. Dem Sportlehrer sei es freigestellt, wie er seine Stunde gestalten wolle. Er könnte natürlich darauf bestehen, Fussball zu spielen statt nur zu schauen.

Die Kantonsschule Rychenberg wiederum führt derzeit mündliche Maturaprüfungen durch. Einige Prüflinge werden beim Anpfiff des WM-Spiels ihre Mathematik- oder Französischkenntnisse prüfen lassen müssen. Dafür fällt der reguläre Unterricht aus. Die meisten Klassen haben Projekttag oder Schulreisen.

Ein ähnliches Bild zeigen Recherchen bei den Sekundarschulen. Petra Scherrer, die Schulleiterin der Sek Lindberg, sagt: «Wir überlassen es den Lehrern, was sie in den Lektionen nach vier Uhr machen. Ich gehe aber davon aus, dass in den Klassenzimmern das Fussballspiel läuft. Auch wir von der Schulleitung werden den Match zwischen der Schweiz und Schweden verfolgen.» Einen besonderen Anlass, um gemeinsam das Spiel zu sehen, gibt es im Lindberg nicht. «Wir haben am Abend nämlich sowieso ein Sommerfest», sagt Scherrer. Auch in den meisten anderen Sekundarschulen der Stadt entscheiden die Lehrpersonen, was im Klassenzimmer läuft.

WM im Warenhaus

Ähnlich tolerant geben sich die Unternehmer in Winterthur. Sogar im Detailhandel gibt es Spielraum, um wenigstens zwischendurch das Fussballspiel zu verfolgen. Das Warenhaus Manor hat für seine Mitarbeitenden im Pausenraum einen Bildschirm aufgestellt. Besonderes Glück haben die Angestellten der Multimediaabteilung. Dort laufen stets ein paar Fernseher, die das WM-Spiel zeigen. «Es kommen jedes Mal ein paar Fans von draussen zu uns herein, um auf den neusten Geräten Fussball zu schauen», sagt eine Kassenfrau. Sie stehen ihr dann im Bild, sodass sie selbst nichts sieht und nur den Kommentar hört. Stumm hingegen bleiben die Bildschirme im Schalterraum der Hauptpost, die das Spiel übertragen.

«Ich gehe davon aus, dass in den Klassenzimmern das WM-Spiel läuft.»Petra Scherrer,

Schulleiterin Sek Lindberg

«Ich bin gespannt, ob die Schalterhalle um vier Uhr ausgestorben oder belebt sein wird» sagt Markus Werner von der Postregion Nord. In Winterthur haben die Mitarbeitenden der Post laut Werner die Möglichkeit, in den Pausen und so weit es sich mit der Arbeit verträgt, auf ihren Handys Fussball zu schauen. Viele Angestellte haben für die WM-Zeit sogar freigenommen. Je nachdem, was das Spiel heute Abend bringt, zahlt sich das dann aus.

Tischkultur statt Fussball

Eher als dass man in Winterthur die WM verpasst, ist es schwierig, ihr auszuweichen. Einige Restaurants helfen dabei. «Wir fördern eine Tafelkultur mit einem persönlichen Austausch unter den Gästen», sagt der Marketingchef von Bindella, Alex Majcock. Nicht in allen, aber in vielen ihrer Lokale verzichtet das Restaurantunternehmen auf Bildschirme. Auch im alten Rom kam das Brot vor den Spielen. (Landbote)