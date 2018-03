Warum Beni Thurnheer beim Promi-Jassen nur Zweitletzter wurde

Beginnen wir von vorne: Sieger des 12. Jassabends der Zürcher Kantonalbank im Casinotheater wurde Adrian Kienast, einer der Geschäftsleiter der Firma Optimo aus Oberwinterthur. Er schaffte mit 3021 Punkten aus 24 Jassrunden ein Glanzresultat. Für Nichtjasser: Kienast erzielte damit im Schnitt pro Spiel über 125 Punkte. 157 Punkte sind ein «Match», das Punktemaximum. Normaljasser sind schon mit 100 Punkten pro Runde zufrieden.

Toni Schneider, Neo-Manager der Brauerei Doppelleu und Ex-Manager der Brauerei Haldengut errang den zweiten Platz (mit 2854 Punkten), der ehemalige Bankratspräsident und SVP-Kantonsrat Hermann Weigold schaffte es auch noch aufs Podest (mit 2804 Punkten). Corinne Schibli, Vizepräsidentin des Bezirksgericht, war auf Rang 10 die beste Frau (von nur vier Spielerinnen...). Vorjahressiegerin, Ex-Gemeinderatspräsidentin Marianne Ott (SP) schaffte es diesmal nur ins Mittelfeld, immerhin übertraf sie ihren Partner, Sanitär-Unternehmer Christian Hunziker um genau einen Punkt.

Weitere Namen aus dem vorderen Viertel der 48 Teilnehmenden: Gartenbau-Unternehmer Jürg Hofmann ist einer der Geübtesten, er jasst diese Woche fast jedem Abend, da ist der vierte Platz nicht weiter erstaunlich. Unter die Top Ten spielten sich auch Eisenplastiker Chris Labüsch, Unternehmer Truls Toggenburger, der Chef der Top-Medien Günter Heuberger und Ex-Statthalter Meinrad Schwarz (SVP).

«Jetzt kommen langsam die wirklich Prominenten», verkündete Beni Thurnheer, als die Rangverkündigung zu den letzten Plätzen kam. Als wirkliche Promis stufte er also den ehemaligen Wetterfrosch Alex Rubli ein – und auch Urs Kliby, der im letzten Jahrhundert mit «Kliby und Caroline» Erfolge feierte und in den 1990-ern den «Donnschtig-Jass» am Fernsehen moderierte. Medienvertreter waren wieder auffallend oft auf den Schlussrängen anzutreffen: Der ehemalige «Landbote»-Chefredaktor Ruedi Gerber wurde Drittletzter, nach dem zweitletzten Platz im Vorjahr.

Für den letzten Platz reichte es Thurnheer dann aber doch nicht ganz, er wurde nur 47. Das Schlusslicht fasste – ganz der höfliche Gastgeber – Ronald Kundert, Leiter Firmenkunden der ZKB Winterthur. (Der Landbote)