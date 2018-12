Warum ZUP ein Flop mit Ansage war

Die Stimmung am Premierenabend war beeindruckend – vor der Vorstellung jedenfalls. Mit glühenden Backen betrat das Street-Food-gestärkte Publikum die kühle Halle Rapide. Um diese achtzig Minuten später auf einer lauwarmen Betriebstemperatur wieder zu verlassen. Einzelne Grüppchen waren schon während der Vorstellung gegangen. Dem Journalisten schwante schon damals: Für ZUP, in Genf ein Riesenerfolg, war die Luft in Winterthur sehr dünn, und zwar aus folgenden Gründen:

Der Ort: Die Plaine de Plainpalais ist Genfs zentrale Brache, der auffälligste Ort der Stadt. Als die Compagnie Urbaine 2017 ein Zelt über dem Skatepark hochzog, war ZUP Stadtgespräch. In Winterthur ist das Sulzer-Areal seit Jahren im Aufwind, doch in die Ecke wo ZUP einzog, an der Zürcherstrasse, weg vom Lagerplatz, hat sich noch kaum ein Winterthurer verirrt. «Lokstadt» ist, ausserhalb der Immobilienwerbung, kein geläufiger Name. Manche kennen «Lokwerk» – ein schlecht besuchtes Einkaufszentrum.

Die Werbung: ZUP wird als einer der grössten Werbeflops der letzten Jahre in die Bücher eingehen. Die schwarzblauen Plakate hängen seit September an jeder Ecke und müssen ein Vermögen gekostet haben. Trotzdem konnte keiner, mit dem ich geredet habe, sich vorstellen, was die Besucher erwarten würde: Ein Sportanlass? Ein Musical? Ein Zirkus? Was bitteschön ist ein «urbanes Spektakel»?

Der Name: Die Werber hatten es allerdings auch schwer. Kryptischer und uneingängiger als ZUP kann ein Name kaum sein. Anders in Frankreich: Dort ist ZUP seit Jahrzehnten ein stehender Begriff, denn eine «Zone à urbaniser en priorité» war in der Nachkriegszeit ein Ort, wo man Altes abriss und Wohnblock-Siedlungen hinstellte. Eine Banlieue, also. Dort wo die Autos brennen und wo die Strassenakrobatik «Parkour» erfunden wurde. In Zürich dagegen grosses Schulterzucken. ZUP? Meinten Sie: Zumba?

Die Geschichte, Teil 1: Die Produktion aus Genf hatte gleich ein doppeltes Manko an Story. Die Produktion verfügte, man muss es so sagen, über keinerlei erkennbares Narrativ. Es war eine lose Abfolge von Tanz- und Akrobatiknummern ohne Dialoge, Erklärungen, Pointen oder klare Hauptfiguren. Dazu ein wummernder Soundtrack und manchmal raunte eine Stimme etwas Unverständliches auf Englisch.

Die Geschichte, Teil 2: Genauso schwer wiegt, dass die Macher keine Story über sich selbst erzählen konnten. Wie die Zirkusdynastie Knie mit ihren unzähligen Generationen. Wie Karl’s Kühne Gassenschau, die sich vom Strassenvarieté zur Riesenproduktion hochgespielt haben oder wie einst das schrullige Weltraum-Musical «Space Dream». Die Compagnie, das sind ein Unternehmer und ein Ballettregisseur, die Strassen-Akrobaten casteten. Das riecht nach Retorte, wenn nicht gar Cultural Appropriation, also der Ausbeutung von Minderheitskultur zu kommerziellen Zwecken. Top-Down, statt Grassroots. Und wer als Profi-Produktion anfängt, wird an den Besten der Industrie gemessen, ohne Lokalhelden- und Sympathie-Bonus.

Das Publikum: Die Stunts der Skater waren gekonnt, die Videoeffekte atemberaubend. Doch wer sollte das nun sehen gehen? Die Skater aus dem nahen Skillspark? Die kaufen keine teuren Karten. Das klassische Theater- und Musicalpublikum? Die mögen Geschichten und Lieder, keine Rollershows. Der alternative Winti-Filz, der sonst alles gut findet, was im Sulzer-Areal passiert? Fühlte sich durch den Grossproduktions-Charakter der Show nicht angesprochen.

Die Grösse: Fast tausend Sitzplätze 27 Mal zu verkaufen ist auch für grosse Namen eine steile Ansage. Für die Nobodys aus dem Welschland war es schlicht zu hoch gepokert. Nach einigen halbleeren Hallen zogen sie den Stecker. Vielleicht klappt es anderswo. Die Rampen sind transportabel.