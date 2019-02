Was «Hündeler» über das Hundegesetz denken

Ja, man solle das Obligatorium der Hundekurse abschaffen, sagt Jackie Bankl aus Brüttisellen. «Es bringt einfach nichts. Wer einen gut erzogenen Hund will, geht freiwillig in die Kurse.» Bei allen anderen, sei die Mühe vergebens. Sie selbst werde bald wieder einen Hund daheim haben, erzählt Bankl. Es ist schon ihr dritter. Trotzdem werde sie mit dem Hund, der bereits mit der Züchterin die Welpenschule besucht, in Hundekurse gehen – für «Hündeler» offenkundig eine Selbstverständlichkeit.

Das sehen an der «Hund 19» in den Eulachhallen am Freitag alle Befragten gleich. Auch jene, die bei der Abstimmung ein Nein empfehlen – und das ist die grosse Mehrheit. Sie schliessen sich den Fachorganisationen an: Der Zürcher Hundeverband, der Zürcher Tierschutz, die Gesellschaft Zürcher Tierärzte, die Stiftung für das Tier im Recht und die Sektion Zürich der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft, sie alle empfehlen ein Nein.

Nicht zu vergessen jener Teil des Kantonsrats, der gegen die von der bürgerlichen Mehrheit beschlossene Abschaffung des Kursobligatoriums das Behördenreferendum ergriffen hat, sowie der Zürcher Regierungsrat, der nach einem Nein eine Revision und Verfeinerung der Kurspflicht in Aussicht stellt.

Streitpunkt Beissunfälle

Diese Gruppe betont die Vorteile der Kurse, die das Sicherheitsgefühl in der Gesellschaft stärken, das Konfliktpotenzial senken und dem Tierwohl nützen sollen. Auch werde Sicherheit geschaffen, denn Beissunfälle seien seit der Einführung des Obligatoriums rückläufig.

Eben diesen Punkt stellt die Gegenseite infrage: Es sei statistisch nicht nachgewiesen, dass Beissunfälle abgenommen hätten. Aus diesem Grund habe der Bund 2017 das Kursobligatorium auf nationaler Ebene abgeschafft. Jetzt solle der Kanton Zürich nachziehen. Hundekurse, die auf Zwang beruhten, seien nutzlos und eine finanzielle Belastung.

Gesetz noch ausweiten

An der Hund 19 finden diese Argumente wenig Widerhall. Jürg Meier vom Retriever Club hat selbst Erfahrung als Kursleiter. «Es gibt schon Leute, die sind praktisch resistent», sagt er. «Mit denen einen Kurs zu machen, ist mühsam.» Trotzdem sei er für das Obligatorium. «Man erwischt immer jemanden, der profitiert.»

Dominic Bieler führt einen vier Monate alten Border-Collie-Mischling an der Leine, seinen ersten Hund. Mit «Kaito» besuche er im Kanton St. Gallen die Welpenschule, erzählt Bieler. Freiwillig. Ein Obligatorium, wie es der Kanton Zürich kenne, findet er besser. «Es hilft Probleme zu verhindern, die dann in überbordenden Gesetzen gipfeln, so wie in Deutschland, wo in der Bahn Maulkorbpflicht herrscht.»

Für ein strengeres Gesetz plädiert auch Mario Locher. «Die Kurse nützen sicher mehr als sie schaden. Man sollte die Pflicht auf kleine Hunde ausweiten, die sind oft falsch erzogen», sagt er, der mit einem grossen und einem kleinen Hund unterwegs ist. Claudia Zopfi ist noch nicht so weit. Sie will sich zum ersten Mal einen Hund zulegen und mit diesem Kurse besuchen, egal wie die Abstimmung herauskommt, «wie jeder interessierte Halter». Weil es auch andere Leute gebe, plädiert sie für das Obligatorium. Es ist das Fazit der meisten Hündeler an der Messe. (Der Landbote)