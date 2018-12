Was bleibt am Ende von all den Stadtwerkstätten?

135 000 bis 140 000 Menschen könnten im Jahr 2040 in Winterthur leben. Der Stadtrat hat darum letztes Jahr zwei Planerteams damit beauftragt, sich Gedanken um das Winterthur der Zukunft zu machen. Das Forum Architektur brachte sich mit ein und organisierte über das Jahr verteilt vier «Stadtwerkstätten», an denen die Bevölkerung mitplanen konnte. Am Donnerstagabend wurde im Forum Architektur gemeinsam der Abschluss des Projekts gefeiert.Rund 200 Interessierte drängten sich in den Saal. Für Christoph von Ah, den Präsidenten des Forums, war das ein Erfolgsbeweis: «Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass sich so viele Menschen für Stadtplanung interessieren?» Im Podium, moderiert von der Kulturjournalistin Karin Salm trafen von Ah und die Architekten und ZHAW-Dozenten Astrid Staufer und Stefan Kurath auf die Vertreter der Verwaltung, Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) und Bauvorsteherin Christa Meier (SP).

Im Zentrum stand die Frage: Was passiert nun mit den gesammelten Anregungen und Ideen zum Thema Verkehr, Freiräume oder Quartiercharakter? Die Architekten am Tisch waren sich einig: Wenn die Stadt den Prozess jetzt einfach abschliesst und eine neue Bau und Zonenordnung erarbeitet, würden die Ideen und grossen Linien verloren gehen. Es drohe ein Flickwerk. «Wir brauchen neue Planungsinstrumente», forderte von Ah. «Seien Sie mutig, Herr Stadtpräsident!»

Bitte zehn neue Stellen

«Als Stadträte müssen wir jeden Tag mutig sein», erwiderte Künzle, «denn irgendjemand ist immer dagegen.» Er und Ratskollegin Christa Meier brachen eine Lanze für ihr Amt für Städtebau. Staufer hatte bemängelt, dass jede Abteilung sich spezialisiere und ein «Kümmerer» mit Überblick fehle. «Die Zusammenarbeit über die Teams hinaus ist beeindruckend», widersprach Meier. Doch um Grossprojekte umzusetzen, braucht es Manpower. Kurath rechnete mit etwa «zehn neuen Stellen» die beim Bauamt, dafür nötig wären. «Wir flicken laufend teure Probleme, statt sie durch Planung zu antizipieren», bemängelte er. Künzle und Meier lachten: Sie erinnerten an die bevorstehende Budgetdebatte im Gemeinderat.

Alle waren sich einig: Es wäre schade, wenn die Zusammenarbeit von Verwaltung und Bevölkerung mit dieser Finissage endete. Doch wer soll sie weiterführen? Von Ah machte klar: Im gleichen Ausmass könne das Forum dieses zeitraubende Ehrenamt nicht leisten. Ein Ende wartet auch auf das spektakuläre Stadtmodell aus Abfall von Dominik Heim und Ron Temperli: Es wird wohl entsorgt werden müssen. (Der Landbote)