Wegen Corona: Winterthurer Fasnacht abgesagt

Am Morgen liess der Präsident des Fasnachtskomitees Winterthur Thomas Steffen die Frage nach einer Absage noch offen, man stehe mit kantonalen und städtischen Behörden in Kontakt. Der Entscheid kommt nun aber von ganz oben: Der Bund verbietet Veranstaltungen ab 1000 Personen. Die Fasnacht in Winterthur darf nicht stattfinden.

Bereits präventiv abgesagt wurde der Maskenball Russikon sowie die dazugehörige Kinderfasnacht. Wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben, verzichte man auf Grunde der aktuellen Situation rund um den Corona-Virus auf den Anlass.

Betroffen von dieser Regelung ist auch der FC Winterthur und das vor einer emotionalen Woche. Am Mittwoch spielt der FCW den Cup Viertelfinal gegen Bavois und am Sonntag wäre Kantonsrivale GC auf der Schützi zu Gast. Gleich zwei Saisonhighlights ohne Zuschauer zu spielen, wäre ganz bitter für den FCW.