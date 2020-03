Weniger Blutspenden wegen Corona

Neuwiesen, Dienstag um 11.30 Uhr: Das Winterthurer Blutspendezentrum öffnet, doch der Warteraum ist leer.

Seitdem sich das Coronavirus in Europa verbreitet, sind die Blutspenden schweizweit zurückgegangen. Um fast 30 Prozent, sagt Franziska Kellenberger, Leiterin Marketing und Kommunikation Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz. «Es ist aber noch nicht dramatisch.» Auf einen Aufruf zum Blutspenden, wie es bei effektiven Engpässen vor oder nach Ferien gemacht wird, verzichte man deshalb.

«Weiterhin spenden»

Einen Engpass hat zurzeit trotz Spende-Rückgang auch das Kantonsspital Winterthur (KSW) nicht zu verzeichnen. Jeroen Goede, der dortige Chefarzt für Hämatologie sagt aber: «Es ist sicher so, dass die Covid-19-Pandemie dazu führen kann, dass weniger gespendet wird.» Die Spitäler würden erst mit einer Verzögerung feststellen, wenn die Spendebereitschaft abnehme und dadurch die Blutkonserven knapper würden. «Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass gesunde Menschen, die nicht unter Grippe- oder Erkältungssymptomen leiden, weiterhin Blut spenden gehen», sagt Goede.

Denn Blut ist nicht lange haltbar, die roten Blutkörperchen bauen sich innert sechs Wochen, die Blutplättchen gar innert sieben Tagen ab. In der Schweiz werden deshalb jeden Tag rund 760 Blutspenden benötigt, um Krebserkrankte, Unfallopfer oder Menschen mit Blutkrankheiten ärztlich zu behandeln.

Kellenberger betont deshalb: «Man kann trotz der Restriktionen weiterhin Blut spenden gehen.» Es gebe keinerlei Anhaltspunkte, dass die Coronaviren über das Blut weitergegeben werden könnten.

«Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass gesunde Menschen, die nicht unter Grippe- oder Erkältungssymptomen leiden, weiterhin Blut spenden gehen.»Jeroen Goede,

Chefarzt für Hämatologie am KSW

Trotzdem ist Vorsicht die oberste Doktrin: Personen mit Erkältungs- und Grippesymptomen dürfen ihr Blut nicht spenden. Corona-Verdachtsfälle werden für zwei Wochen gesperrt, einstige Corona-Patienten sind erst einen Monat nach ihrer vollständingen Genesung wieder zugelassen. Bei wem nach der Spende typische Corona-Symptome, wie hohes Fieber, gefolgt von Husten und Kurzatmigkeit, auftreten, ist aufgefordert, dies unverzüglich zu melden.

Keine Weltreisenden und Senioren

Durch die «ausserordentliche Lage» hat der Zürcher Blutspendedienst die Massnahmen am Dienstag noch einmal verschärft, wie Direktor Beat Frey mitteilt. So werden etwa Personen, die sich im letzten halben Jahr ausserhalb von Europa aufgehalten haben, zurückgewiesen. Auch über 65-Jährige Spender oder Samariter sollen neu nicht mehr an Blutspende-Aktionen teilnehmen, ebenso Personen mit chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen oder Krebs.

Die mobilen Blutspende-Aktionen werden trotz Corona weiterhin durchgeführt. Am nächsten Montag beispielsweise im Elgger Werkgebäude und im Kirchgemeindehaus in Elsau. Sollte ein solcher Anlass einmal abgesagt werden, würden die Personen in die stationären Blutspendezentren in Zürich, Schlieren, Uster, Winterthur oder Lachen eingeladen werden.

Zudem sind die hygienischen Massnahmen beim Personal noch einmal verstärkt worden. Nebst den Empfehlungen des Bundes wird nun bei jedem Spender zuerst die Körpertemparatur gemessen und jeweils ein neuer Kugelschreiber für das Ausfüllen des Formulars benutzt. Auch die Geräte sollen regelmässiger desinfiziert werden.

Erste Solidarität

Dass durch die bundesrätlichen Massnahmen mittlerweile viele öffentliche Gebäude geschlossen sind, stelle die ausführenden Samaritervereine vor keine zusätzlichen Probleme. «Da Blutspende-Aktionen vom Veranstaltungsverbot ausgeschlossen sind, gehen wir davon aus, dass dies kein Hindernis darstellt.» sagt Kellenberger.

Für den Fall eines flächendeckenden Ausbruchs des Coronavirus in der Schweiz ist ein Pandemieplan vorhanden. Dieser könnte aktiviert werden, um Massnahmen einzuleiten, die den Bestand an Blutreserven sicherstellen. Momentan ist eine Aktivierung dieses Plans aber kein Thema.

Es gibt denn auch bereits einzelne Solidaritätsaktionen, nachdem der erste Rückgang bereits letzte Woche an die Öffentlichkeit gelangte. Auch in Winterthur spendeten am Montag überdurchschnittlich viele Männer und Frauen ihr Blut.