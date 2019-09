Weniger Djihad, mehr Prävention – Fachstelle zieht Bilanz

Gegründet wurde sie vor drei Jahren als Winterthur schweizweit in den Schlagzeilen war: Die Fachstelle Extremismus und Gewalt der Stadt Winterthur (FSEG). «Djihadzelle» in der Steig und «Hassprediger in der An'Nur Moschee» hiess es im Blätterwald. Der Djihadismus war dann auch während dem ersten Jahr das Hauptthema der Fachstelle Extremismus.

Nun drei Jahre später hat sich das etwas geändert, schreibt die Stadt Winterthur in einer Mitteilung. Das Themenspektrum der Fachstelle Extremismus habe sich, wie geplant, deutlich verbreitert. Die FSEG beantwortet Fragen zu Religionsgruppen, gibt Ersteinschätzungen zu gewaltbereiten Personen ab oder schult Fachleute verschiedener Disziplinen zu Präventionsthemen. Dazu habe man sich deutlich breiter vernetzt, vor allem mit Experten aus der Wissenschaft, der Sozial und Jugendarbeit sowie der Polizei, heisst es in der Mitteilung weiter.

Neues Tätigkeitsfeld

Insgesamt hat die FSEG im vergangenen Jahr 23 Personen beraten, die an ihrem Arbeitsplatz in Kontakt kamen mit Extremismus. Die Anzahl Beratungen hat somit leicht abgenommen. Zugenommen haben dafür die Beratungen und Aktivitäten zur Wissensvermittlung. Insgesamt führte die FSEG 35 Kurse durch. (gvb)