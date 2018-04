Weniger Gewinn für KSW

Das Kantonsspital hat seine Jahresrechnung mit einem Gewinn von 9.8 Millionen Franken abgeschlossen. Im Jahr 2016 hatte noch ein Plus von 29.8 Millionen resultiert.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das KSW 4.8% mehr ambulante Patientinnen und Patienten. Im stationären Bereich blieb die Patientenzahl ungefähr auf dem Niveau von 2016 bei rund 27'000 Behandlungen.

Stationär war ein Wachstum erwartet worden

Für die KSW kam diese Stagnation eher überraschend. Man hatte aufgrund der demografischen Entwicklung mit einem Anstieg der stationären Patienten gerechnet und sich deshalb auch personell darauf ausgerichtet.

So stieg denn auch der Betriebsaufwand um 5.2 % auf 495.1 Millionen an, wobei auch die deutliche Zunahme des Sachaufwands, die auf verschiedene Sondereffekte zurückzuführen ist, zum höheren Betriebsaufwand beitrug. So lässt sich gemäss KSW der deutliche Rückgang des Betriebsertrages erklären.

Die Zahlen des KSW im Jahresvergleich.

(huy)