Weniger Gewinn fürs Vorzeigespital

Das Wort «unschön» fiel mehrmals, als die Spital-Leitung gestern die Zahlen von 2017 präsentierte: Der Gewinn brach ein und damit die Rentabilität, die Patientenzahlen entwickelten sich nicht wie gewünscht und ein Ausblick auf die nächsten Jahre zeigt: Der Weg wird steinig bleiben.

Das Ergebnis: Tiefer Gewinn, weniger Investitionen?

2017 machte das Kantonsspital Winterthur (KSW) 9,8 Millionen Franken Gewinn, immerhin 20 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Letztmals hatte man vor sechs Jahren weniger verdient.

Zu Buche schlug zum einen der höhere Aufwand für Personal, aber auch buchhalterische Sondereffekte bei der Bewertung der externen Zentralwäscherei in Zürich und dem Zentrum für Radiotherapie in Rüti, an denen das KSW beteiligt ist. Unter dem Strich wirtschaftete das Spital deutlich weniger rentabel als in den letzten Jahren. Die sogenannte Ebitdar-Marge – ein Indikator für das operative Leistungs- und Investitionspotenzial – sank von 14 auf 11,5 Prozent. 10 Prozent gelten im Akutbereich für angemessen. «Grössere Investitionen stehen in diesem Jahr aber nicht an», sagte Spitaldirektor Rolf Zehnder. Nur: Für das nächste Jahr ist ebenfalls ein Gewinn von lediglich 10 Millionen Franken budgetiert. Höhere Löhne fürs Personal, Mehrkosten durch die Kantonsapotheke und tiefere Tarife auf gewisse Eingriffe. Diese neuen Vorgaben aus Bern und Zürich drückten ebenfalls aufs Ergebnis. «Unschön.»

Die Patienten: Weniger lukrative, mehr kleine OPs

«Ambulant vor stationär», das ist eine Vorgabe der Gesundheitsdirektion, um die Kosten zu senken. Für die Spitäler sind stationäre Patienten allerdings einträglicher und bringen fast zwei Drittel der Erträge ein. Statt zu wachsen, verlor das KSW 2017 allerdings 100 Patienten, davon 80 besonders rentable Halb- oder Privatversicherte. Bei den stationären Patienten hat sich die Spitalführung verspekuliert. Insgesamt hatte sie mit 550 Patientenaustritten mehr gerechnet. Zehnder deutet den Rückgang als «Zufallsschwankung», die bei anderen Spitälern auch zu beobachten sei. Das Unispital Zürich legte bei den stationären Patienten allerdings um 2,4 Prozent zu.

Leicht abgenommen hat zudem der Schweregrad der Operationen, die am KSW durchgeführt wurden. «Doch auch hier liegen wir nach wie vor über dem Schweizer Durchschnitt», relativiert Zehnder.

Patienten verlor das KSW bei kleineren Eingriffen wie grauem Star (neu ambulant), aber auch in der Wirbelsäulenchirurgie und in der Rheumatologie. In beiden Bereichen wechselte jeweils der Chefarzt. Die Stellen waren zeitweise vakant. «Das zog uns Patienten ab», bilanzierte Zehnder und blickte rüber zum Chef des Departements Medizin, Peter Ballmer, einer Instanz im KSW. Dieser wird 2019 pensioniert. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits – und die Diskussionen auf den einzelnen Abteilungen ebenfalls, wie man hört. Nicht selten zieht ein neuer Chef auch gleich mit der eigenen Entourage ein.

Die Konsequenz: Strengere Arbeit, weniger Ferien

Dass die fetten Jahre vorbei sind, das wird vor allem auch das Spitalpersonal zu spüren bekommen, mit zwei Dritteln der grösste Kostenfaktor eines Spitals. 2018 rechnet die KSW-Direktion wieder mit mehr Patienten. «Beim Personal werden wir aber nicht aufstocken können», sagt Zehnder. In diesem Jahr werde es deshalb für jede und jeden etwas strenger werden.

Wenig erfreulich zudem: Die fünfte Ferienwoche fällt weg. Diese hatte sich das KSW, das dem kantonalen Personalstatuts unterliegt, jeweils aus zusätzlichen freien Tagen vor und nach Feiertagen (3 Tage) und in Ferientage umgewandelte Einmalzulagen (2 Tage) zusammengeschustert. Nun muss sich das Personal wohl auch 2019 mit einer Prämie zufrieden geben. Denn die zwei Zusatztage beantragt die Spitaldirektion laut Zehnder erst ab 20 Millionen Gewinn an den Spitalrat. 2018 rechnet man gesagt mit der Hälfte. Einen radikalen Sparkurs will Zehnder dem Spital aber nicht verordnen. «Der Betrieb geht normal weiter, wir werden versuchen die internen Prozesse zu optimieren, zum Beispiel beim Ein- und Austritt der Patienten.»

Dass Ärzte und Pfleger nun auf die Barrikaden geht, ist nicht zu erwarten. Bei Mitarbeiterbefragungen schwingt das KSW regelmässig obenauf. «Ich bin vor 21 Jahren gekommen und sehr gerne geblieben. Das Arbeitsklima hier ist genial. So etwas ist viel wert und spricht sich herum», sagt der abtretende Chefarzt der Klinik für Innere Medizin Peter Ballmer.

Der Mauschelei-Vorwurf: «Wurden entlastet»

Spitalratspräsident Franz Studer erinnerte gleichwohl daran, dass das KSW mit mehr unternehmerischem Spielraum ein deutlich attraktiverer und kompetitiverer Arbeitgeber sein könnte: «Kooperationen mit anderen Spitälern oder Praxisnetzwerken zum Beispiel denken wir gar nicht erst an, weil der politische Prozess, den wir durchlaufen müssten, das ganze derart lähmen würde.»

Äusserungen zur Umgehung der institutionellen Zwangsjacke waren für KSW-Direktor Rolf Zehnder im Abstimmungskampf zur Umwandlung des KSW in eine privatrechtliche AG vor einem Jahr zum Stolperstein geworden. Um sich der Kontrolle des Kantonsrats zu entziehen, so Zehnder, habe man gewisse Investitionskredite aufgesplittet. Die scheinbar kreative Buchhaltung rief die kantonale Finanzkontrolle auf den Plan. Ihr Bericht dazu ist nicht öffentlich und der Spitalrat gibt ihn als Adressaten nicht heraus. Zum Ergebnis sagt Studer aber: «Das KSW wurde entlastet. Es wurde nicht gemauschelt.»

Als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt kann das KSW ihre Um- und Neubauten bald selbständig planen. So sieht es das neue KSW-Gesetz vor, das 2019 in Kraft treten soll. Derzeit wird es noch in der Gesundheitkommission beraten. Voraussichtlich wird der Kantonsrat es noch vor den Sommerferien verabschieden. Es gilt als unumstritten. (Der Landbote)