Wenn Firmen büssen statt die Polizei

Nach einer Trauerfeier in der Kirche Oberwinterthur fand Marco Fantoni eine Busse von 50 Franken unter seinem Scheibenwischer. Dies obwohl auf der Tafel am Parkplatzeingang steht «Kirchenbesucher gestattet». Er hätte jedoch eine Parkscheibe stellen müssen — ein Hinweis, der sich auf den Tafeln direkt beim Parkplatz findet, nicht aber auf jener beim Eingang. «Man dürfte doch nur büssen, wenn alles richtig und vollumfänglich beschildert ist», sagt Fantoni. Die Busse, die er erhalten hat, ist jedoch keine polizeiliche, vielmehr handelt es sich um eine Umtriebsentschädigung, welche die Winterthurer Firma Parkon im Auftrag der Grundeigentümerin einzieht, in diesem Fall der reformierten Kirche.

Auf Anfrage erklärt Ruth Schrepfer vom Sekretariat der reformierten Kirche, die Parkplätze seien von Quartier-Bewohner zum Dauerparken benutzt worden. Kirchen- und Friedhofsbesucher hätten oft keinen freien Parkplatz mehr gefunden. Deshalb gelte seit 2016 ein Parkverbot, mit einer Ausnahme für Kirchenbesucher. Diese dürfen maximal vier Stunden parkieren, müssen aber dafür die Parkscheibe stellen. Damit das Parkverbot beachtet wird, hat die reformierte Kirche die Parkplatzkontrolle der Firma Parkon übertragen.

Entschädigung statt Anzeige

Marc Marthaler, Parkon-Geschäftsführer, hält fest, die Beschilderung sei klar: «Gleich auf mehreren Tafeln wird auf das audienzrichterliche Verbot und die verlangte Parkscheibe hingewiesen.» Die Umtriebsentschädigungen seien daher gerechtfertigt. Er sieht seine Aufgabe so, dass er im Auftrag der Eigentümer einen entstandenen Schaden geltend macht und dafür eine Entschädigung verlangt. Wie viel davon in die Tasche des Eigentümers und wie viel an Parkon fliesst, sei je nach Auftraggeber unterschiedlich, in Einzelfällen könne Parkon den vollen Betrag behalten. Für die fehlbaren Lenker sei die Umtriebsentschädigung jedenfalls eine günstige Variante. «Ansonsten müsste die Grundeigentümerin die Falschparker direkt mit einer Anzeige beim Stadtrichteramt belasten, das bringt Kosten von mindestens 140 Franken.» Weil ein richterliches Parkverbot gilt, hat Parkon ein Druckmittel. «Zahlen Lenker nach der zweiten Mahnung nicht, erstatten wir Anzeige.» Marthaler hält fest, eine Anzeige sei einzige Möglichkeit, den geschuldeten Betrag rechtlich korrekt einzufordern und einen Beitrag zur Deckung der Umtriebe zu erhalten.

Die Winterthurer Firma Parkon arbeitet schweizweit im Auftrag von Liegenschaftenbesitzern und -verwaltungen. Pro Woche bringt sie laut Marthaler etwa 50 Fälle zur Anzeige. Kontrolliert würden jeweils mehrere tausend Autos. Genauere Angaben zu Kunden oder Einnahmen will er nicht machen.

Auch wenn Bussen von privaten Firmen jenen der Polizei nicht gleichgestellt sind, bleibt Betroffenen meist nichts anderes übrig, als zu bezahlen, wenn sie keine Anzeige riskieren wollen. Das Androhen einer Strafanzeige ist laut einem Bundesgerichtsurteil übrigens zulässig, wenn die Anzeige nicht «völlig unbegründet» erscheint. Auch eine Umtriebsentschädigung von 50 Franken hält das Gericht für gerechtfertigt.

Beschilderung wird geprüft

Immerhin: Angesprochen auf die unvollständige Beschilderung des Parkplatzes heisst es bei der reformierten Kirche, man prüfe, ob man bereits beim Parkplatzeingang auf die Parkscheibe hinweisen könnte. «Wir sind bestrebt, eine gute Lösung zu finden», sagt Schrepfer. (Landbote)