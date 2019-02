Wenn das Theater den FCW konkurrenziert

FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli sagt es geradeheraus: «Wenn mit dem Stadttheater noch eine weitere Institution in Winterthur um Sponsorengelder wirbt, kriegen die anderen einfach weniger ab vom Kuchen.» Denn das Sponsoring-Potenzial in Winterthur sei mehr oder weniger konstant, sagt Mösli. Grosse Firmen, die sich ganz einem einzelnen Verein oder einer Kulturinstitution verpflichten würden, fehlten, viele kleine gäben dafür allen etwas. Verändert sich etwas an diesem Gefüge, merken das alle anderen – ganz aktuell den Pfadi-Effekt. Für die Rettung des Handballclubs hätten zwar viele ihr Portemonnaie geöffnet, erzählt Mösli. Wenn es dann darum gehe, auch den FCW zu unterstützen, heisse es, das Budget sei bereits aufgebraucht. «Der Kuchen wird nicht einfach grösser», sagt Mösli. Irgendeiner bekomme immer weniger Geld.

Für Kopfzerbrechen, nicht nur bei Mösli, sorgt der Betrag, den das Stadttheater jedes Jahr an Sponsorengelder hereinholen soll: rund 400000 Franken. «Das ist sicher ein hochgestecktes Ziel», sagt Laura Bösiger, Geschäftsleiterin der Musikfestwochen. In Winterthur fehlten weitgehend die grossen Sponsoren. «Und das alles über Private hereinzuholen, ist schwierig, dieser Markt der Mäzene ist nicht so gross, wie manche Leute denken, das hat sich gerade in den letzten Wochen wieder gezeigt.» Wer an Sponsorengelder kommen will, braucht laut Bösiger professionelle Strukturen. Bei den Musikfestwochen gibt es dafür eine eigene Stelle. Auch das Theater soll dafür eine neu geschaffene Stelle erhalten. Für Vereine wird es schwieriger mitzuhalten.

Offen bleibt die Sinnfrage

Neue Konkurrenz bekommt mit dem Stadttheater auf dem Sponsoring-Markt auch das privat finanzierte Casinotheater. Dessen Marketing- und Kommunikationsverantwortliche Steffi Hug sagt: «Es ist sicher nicht so, dass einfach mehr Geld da ist.» Es sei für Kulturhäuser heute schwierig, langfristige Partner zu finden. Chancen täten sich bei den Beiträgen an Produktionen auf, ein Sektor, in dem sich die Angebote der beiden Theater auch unterscheiden würden.

Danach gefragt, ob die Theaterauslagerung überhaupt Sinn mache, wollen sich viele der Angefragten nicht äussern. Man habe sich nicht im Detail mit der Vorlage befasst. Stimmt das Volk am 24. März Ja, wird das Theater in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und erhält mehr Freiheiten im Betrieb, etwas mehr Mittel fürs Programm und mehr Geld für Vermarktung und Fundraising. Das Gebäude bleibt bei der Stadt. Die Auslagerung verursacht hohe Kosten, selbst wenn die Sponsorengelder fliessen, kostet die Theater AG pro Jahr eine Viertelmillion Franken mehr als ein Vergleichsszenario innerhalb der heutigen Strukturen. (Landbote)