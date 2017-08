Wenn der Wecker früher klingelt

Der Start des Schuljahres bedeutet für die Kinder, dass sie sich an einen neuen Stundenplan gewöhnen müssen. Das kann etwa für Viertklässler bedeuten, dass sie plötzlich einmal schon um 7.20 Uhr einrücken müssen oder nur noch einen kurzen Mittag haben. Sekschülerinnen und -schüler müssen gar damit rechnen, dass sie jeden Tag schon um 7.20 Uhr starten und bis zu dreimal in der Woche eine kurze Mittagspause haben.

«Den Stundenplan zusammenzustellen stellt eine Quadratur des Kreises dar.»Toni Patscheider

Kreischulpflege-Präsident Oberwinterthur

Nicht immer sind Eltern und Kinder mit den Stundenplänen glücklich. Gemäss übereinstimmender Auskunft der vier Kreisschulpflegepräsidenten gibt es aber kaum Reklamationen. Die meisten arrangieren sich mit der neuen Situation. Viel Spielraum gibt es ohnehin nicht. «Das Zusammenstellen des Stundenplans stellt eine Quadratur des Kreises dar», sagt Toni Patscheider, Kreisschulpflegepräsident in Oberwinterthur und Vizepräsident der Zentralschulpflege.

Die Situation habe sich in den letzten Jahren noch verschärft, weil der Schulraum so knapp sei. «Gerade in Oberi und Hegi ist die Planung der Turnhallenstundenpläne wirklich schwierig, zumal nun auch die Kindergärten Turnhallenlektionen beanspruchen. Ein weiterer Brennpunkt seien die Schulküchen für den Hauswirtschaftsunterricht der Sekundarstufe. «Sie werden in Oberwinterthur schulübergreifend genutzt, was die Koordination zusätzlich erschwert.»

Für die Stundenpläne sind gemäss dem Funktionendiagramm die Schulleitenden verantwortlich. Es ist jedoch keineswegs so, dass sie bei der Ausgestaltung völlig freie Hand haben. Im Gegenteil, die Vorgaben sind sehr exakt (siehe Kasten).

Chindsgi: Keine Ausnahmen

Gemäss Patscheider sind die Regeln grundsätzlich überall bekannt. «Nach meinem Kenntnisstand werden die Rahmenbedingungen auch erfüllt.» Er könne jedoch nicht garantieren, dass die Regel mit nur einer zusätzlichen Lektion am Vormittag von 7.20 bis 8.05 Uhr in der Mittelstufe überall eingehalten werde. Und auch bei den Wahlfächern sei es nicht immer möglich, allen Vorgaben Rechnung zu tragen.

So sind Zwischenstunden eigentlich nicht erlaubt. «Sie kommen aber bei Jugendlichen vor, die nicht die maximale Anzahl Wahlfachlektionen belegen», so Patscheider. Bei den Stundenplänen auf Kindergartenstufe würden die Regeln aber zu 100 Prozent eingehalten.

«Die Schulleiter halten bei der Stundenplanung die Zügel in der Hand.»Toni Patscheider

Kreisschulpfle-Präsident

Oberwinterthur

Was ist vom Vorurteil zu halten, Lehrpersonen würden für sich selber attraktive Stundenpläne zusammenstellen, die dann zu langen Tagen für die Kinder führten? Patscheider winkt ab. «Das kam früher wohl vereinzelt vor. Aber heute haben die Schulleiter diesbezgülich die Zügel in der Hand.»

Eine Umfrage bei den Kreisschulpflegepräsidenten zeigt, dass die Schulen bemüht sind, sich an die Vorgaben zu halten. René Schürmann (Veltheim-Wülflingen) und Ruedi Ehrsam (Seen-Mattenbach) versichern, die Regeln würden beachtet. Felix Müller sind ebenfalls keine Abweichungen bekannt. Er hält aber fest, dass auch im Kreis Stadt-Töss die Herausforderungen für das Unterbringen aller Turnstunden und Handarbeitslektionen gross seien.

Zuerst zur Lehrperson

Reklamationen seitens der Eltern zu Stundenplänen sind den Kreisschulpflegepräsidenten nicht bekannt. Grundsätzlich gilt: Eltern, die Fragen zu den Stundenplänen haben, sollten sich zuerst an die Klassenlehrperson wenden.

Findet man keine Einigung, ist die Schulleitung nächste Ansprechstation. «Im Normalfall sollte die Schulleitung Ausnahmefälle erklären und begründen können, beispielsweise mit der knappen Turnhallenkapazität», sagt Patscheider.

Im Extremfall könnten Eltern bei der Kreisschulpflege einen Antrag auf Stundenplan-Änderung stellen. Diesen müssten die Kreisschulpflegen mit einer rekursfähigen Verfügung beantworten. Im Rekursfall müsste sich der Bezirksrat mit dem Antrag beschäftigen. (Der Landbote)