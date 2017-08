Wer Probleme hat, kommt «ins Trampolin»

«Im Trampolin – ja, was mache ich da», sagt Sozialpädagoge Peter Bäuerle mit sinnierendem Blick in die Kamera, und es folgt eine lange, dramatische Pause. Dann ringt er sich doch noch zu einer Antwort durch. «Wir schaffen viel mit Holz, Holz ist geduldig. So wie wir auch.»Die Szene stammt aus dem neuen Imagefilm, den sich das Winterthurer Arbeitsintegrationsprojekt «Trampolin» zum zehnten Geburtstag geleistet hat. Knappe neun Minuten dauert der Streifen, der einen erfrischend unverstellten und teils selbstironischen Einblick in das Integrationsprojekt gibt. Zwei Jugendliche, die das «Trampolin» besuchen, führen durch die Räumlichkeiten an der Eichgutstrasse 7 hinter dem Bahnhof. Hier gibt es Werkstätten, eine Küche, Schulräume – und engagierte Betreuerinnen und Betreuer. Ihr Ziel: Jugendliche, die durch alle Netze gefallen sind, wieder auf die Spur zu bringen. Drogen, Depressionen, Schulversagen, exzessives nächtliches Gamen, Herumlungern – die Jugendlichen im Trampolin bringen ganz unterschiedliche Probleme mit.

Ihnen gemein ist, dass sie in den Strukturen keinen Halt gefunden haben. Sie sind von der Schule geflogen, mussten die Lehre abbrechen oder haben gar nicht erst eine Lehrstelle gefunden. Im Trampolin haben sie einen getakteten Tagesablauf, holen versäumten Unterrichtsstoff nach und schöpfen wieder Vertrauen, in sich selbst und in die Zukunft, die doch eigentlich voller Möglichkeiten steckt.

Lehre, Klinik, Schwangerschaft

Natürlich schaffen nicht alle den Absprung. Von den 413 Jugendlichen, die seit der Gründung im Jahr 2007 das «Trampolin» besucht haben, konnten 333 oder rund 80 Prozent eine «Anschlusslösung» finden. Es ist ein Sammelbegriff, hinter dem sich alles Mögliche verbirgt: eine Lehre oder Attestlehre, die Rückkehr in die Regelschule oder ins zehnte Schuljahr, der Beginn einer Arbeit, eines Praktikums oder einer beruflichen Massnahme der Invalidenversicherung. Für einige ging der Weg auch anders weiter, mit einer Schwangerschaft, einer IV-Rente, einem Klinikaufenthalt.

Wie sich das Projekt langfristig auf die Biografie der Teilnehmer auswirkt, weiss man im «Trampolin» nicht. «Das nachzuverfolgen übersteigt unsere Möglichkeiten», sagt Leiter Reto Weber. Aber es gebe viele Ehemalige, die sich von sich aus meldeten und die mitten im Leben angekommen seien.

Weber hat das «Trampolin» 2007 mitgegründet. Zu Beginn seien sie zu zweit gewesen, erzählt er. Unterdessen zählt das Kernteam 460 Stellenprozente, dazu kommt eine Praktikantin. Rund eine Million Franken beträgt das Jahresbudget. Getragen werden die Kosten von den zuweisenden Institutionen, in vielen, aber nicht allen Fällen ist das die Stadt.

Einen grossen Beitrag leistet seit Beginn auch die Hülfsgesellschaft Winterthur. 235000 Franken zahlt sie jedes Jahr, um Jugendlichen den Zugang zu ermöglichen, die sonst keine zweite Chance bekämen. Die Hülfsgesellschaft, die unter anderem das Seniorenzentrum Wiesengrund betreibt, engagiert sich in Winterthur seit über 200 Jahren in der sozialen Hilfe.

An der grossen Jubiläumsfeier am Mittwoch fand Markus Casanova, Präsident der Hülfsgesellschaft, viele lobende Worte für das «Trampolin», das jungen Menschen wieder eine Perspektive gebe. Auch der Oberwinterthurer Kreisschulpflegepräsident Toni Patscheider und Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP) waren unter den Gratulanten. Galladé verglich das «Trampolin» mit der ihm so lieben Gegentribüne auf der Schützenwiese. Beide gehörten zu den seltenen Dingen, über die man nur Gutes höre. (Landbote)