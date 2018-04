«Wer möchte schon immer den Eltern an den Hintern schauen?»

Langsam aber sicher setzt sich die Überzeugung auch in Winterthur durch, dass man statt einem Veloanhänger auch ein Cargobike fahren kann. So lautet jedenfalls Sjoerd van Rooijens Einschätzung zur Haltung der Winterthurer, die sich lange eher skeptisch zeigten gegenüber den Velos mit einer Kiste vorne dran.

Der hochgewachsene Mann mit der markanten Hornbrille vertreibt Cargobikes der holländischen Marke Urban Arrow seit 2006 in der Schweiz, zuerst von Frauenfeld, dann von Winterthur aus. «Winterthurer sind leider tendenziell Anhänger-Fahrer», sagt er. Oft verkaufe er seine Velos an Expats, die in Winterthur arbeiteten. «Und die fixen dann oft die Lokalen an.»

Kurz oder familientauglich

Auch lokale Unternehmen haben die Cargobikes bereits für sich entdeckt. Zum Beispiel eine Kindertagesstätte. «Sie haben das Shorty mit einer Spezialkiste bestellt.» Dieses kürzere Velo ist einfacher zu fahren als die lange «Family»-Version. «Damit trauen sich bestimmt alle Kita-Mitarbeiter zu fahren», sagt van Rooijen.

Double Dutch

Además hingegen hat sich für das grössere Rad entschieden. Damit fahren Mitarbeiter zwischen dem Lager auf dem Sulzerareal und dem Garnmarkt hin und her. Kunden können grosse Einkäufe zudem mit dem Velo nach Hause bringen.

Frauen trauten sich das Fahren eines Cargovelos oft weniger zu, sagt van Rooijen. Sie liessen zuerst den Mann eine Runde drehen. «Dabei fahren sie oft von Beginn weg sicherer als Männer.»

Einer der Vorteile eines Cargovelos gegenüber einem Veloanhänger sei, dass man einspurig fahren könne und damit seltener auf die Strasse ausweichen müsse. «Man kommt besser an Gullis und stehenden Autokolonnen vorbei.» Und Veloanhänger seien im Gegensatz zu Cargovelos oft ungebremst.

Der grösste Vorteil besteht in den Augen des Verkäufers aber darin, dass die Kinder vorne sitzen können. «Welches Kind möchte schon immer seinen Eltern an den Hintern schauen und in ihrem Staub mitfahren», fragt er rhetorisch. «Wenn die Kinder vorne sitzen, fühlen sie sich wie auf dem Thron.» Eltern könnten zudem besser mit ihnen sprechen oder einen Streit schlichten.

Für seine Tochter, die im Rollstuhl sitzt, hat van Rooijen eine Kiste anfertigen lassen, die sich auf ein extralanges Urban Arrow Fahrgestell aufsetzen lässt. Die eine Seitenwand lässt sich runterklappen und bildet dann eine Rampe, über die er den Rollstuhl in die Kiste schieben kann. Die Kiste habe er schon mal nach Finnland geliefert. Über die Online-Plattform Instagram erreiche er Cargobike-Enthusiasten auf der ganzen Welt.

Seine Velos liefert van Rooijen in der Schweiz oft mit dem Zug aus. «Du musst einfach wissen, wo sich der Wagon befindet mit der XL-Toilette mit der runden Türe, dort hat es immer genug Platz für das Cargobike und es verstellt auch nicht den Weg.»

Leasing für kleinere Budgets

Ein Nachteil der Cargobikes ist der Preis: 5000 Franken kostet ein Urban Arrow, im Minimum und ohne Zubehör. Van Rooijen bietet darum mit der Hilfe eines Freundes ein Leasing an. So kann man 500 Franken anzahlen und während zwei oder drei Jahren den Rest in Raten abzahlen.

Bei Interessenten, die ein handycapiertes Kind haben, übernimmt van Rooijen bei Bedarf auch die Absprachen mit der IV oder mit Stiftungen. So habe etwa eine Berner Stiftung bereits mehrmals einen Drittel eines Velos mit einer Rollstuhlkiste übernommen.

(Der Landbote)