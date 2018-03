Wer vermisst 70 000 Franken?

Rund 70 000 Franken Bargeld ist herrenlos. Keiner und keine der 16 Geschädigten hat das Geld beansprucht. Niemand, der vom albanischen Diebesduo bestohlen wurde, sagte: Das Geld gehört mir. Der Staatsanwalt kann sich das nicht erklären. Ist es vielleicht Schwarzgeld, und deshalb sagt niemand was? «Das kann durchaus sein», meint der Staatsanwalt.

Die Verhandlung gegen die beiden Albaner ist beendet, der Staatsanwalt zufrieden, er steht im Foyer des Bezirksgerichts. Das Gericht hat im Wesentlichen so entschieden, wie er beantragt hatte: Der 29-Jährige wird bestraft mit drei Jahren Gefängnis, ein Jahr hat er bereits abgesessen. Der 20-Jährige wird verurteilt zu 34 Monaten, wovon 20 bedingt. 14 Monate muss er absitzen, auch er hat schon ein Jahr hinter sich.

«Sie gingen fast jeden Tag einbrechen, so wie andere Leute zur Arbeit gehen»Richterin

Auch er wird in Handschellen von Polizisten zurück ins Gefängnis gebracht, sehr bald wird er wohl ausgeschafft. 7 Jahre Landesverweisung heisst es in beiden Urteilen, der Staatsanwalt hatte 10 Jahre gefordert. Dass es jetzt 3 Jahre weniger sind, kann er akzeptieren. Und er weiss auch, was das für die beiden bedeutet: Arbeit suchen zum Beispiel in Griechenland oder Italien geht nicht mehr, denn der ganze Schengen-Raum bleibt für die beiden über Jahre hinaus eine verbotene Zone.

Einbrechen, das war ihr Job

Eigentlich hätten sie auch damals, vor ziemlich genau einem Jahr, nicht in die Schweiz einreisen dürfen. Wegen Taten in Schweden hatten sie auch damals schon ein Schengen-Raum-Verbot. Hierher kamen sie, um zu stehlen: Das stand für die Richterin fest.

Kaum hier, drangen sie in Oberwinterthur in ein Einfamilienhaus ein, tags darauf in eine Wohnung, und so weiter: Tag für Tag, in Winterthur und Wiesendangen, Hettlingen und Elgg, Aadorf und Ettenhausen. «Sie gingen fast jeden Tag einbrechen, so wie andere Leute zur Arbeit gehen», sagte die Richterin. «Da steckt eine beachtliche kriminelle Energie dahinter.»

Fünf Jahre im Schaufenster

Dem polizeilichen Sachbearbeiter gelang es später, viele der gestohlenen Dinge den Eigentümern wieder zuzuordnen und ihnen zurückzugeben. «Eine sehr aufwändige Arbeit», sagt der Staatsanwalt. Doch die Liste der Dinge, die nicht zweifelsfrei zugeordnet werden konnten, ist noch lang: Das sind die 70 000 Franken Bargeld drauf, 13 Gold-Vreneli, Dutzende Anhänger und Kettchen, Ringe und Uhren.

All dies wird nun im Amtsblatt veröffentlicht. Fünf Jahre haben die Eigentümer dann Zeit, einen Anspruch geltend zu machen. Kommen da auch andere Einbrüche in Frage? «Nein», sagt der Staatsanwalt, «wir sind uns sicher: Mehr als die 16 waren es nicht.» (Der Landbote)