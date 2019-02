Wider den allgemeinen Wohnungstrend

Wie schwierig ist es, in der Stadt Winterthur derzeit zu zweit eine bezahlbare Wohnung zu finden, 3½ bis 4½ Zimmer, für höchstens 2400 Franken Mietzins im Monat? Das grösste Immobilienportal liefert derzeit knapp 200 Treffer. Es waren wohl schon mehr.

Die Leerwohnungsquote ist letztes Jahr in Winterthur wieder leicht gesunken, von 0,66 auf 0,55 Prozent, erstmals seit fünf Jahren und entgegen dem regionalen und schweizweiten Trend, denn in den letzten Jahren wurde sehr viel gebaut. «Mieterinnen und Mieter können aufatmen», heisst es im CSL-Immobilienmarktbericht, der gestern erschienen ist: «Die Zeit der ständig steigenden Mietzinse ist vorbei.»

Auch in Winterthur dürften die Mieten stabil bleiben, nachdem sie 2017 bereits flächendeckend leicht gesunken waren. Nur den Quartieren Mattenbach und Töss sind sie 2018 etwas gestiegen. Am höchsten bleiben die Mieten im Zentrum (Winterthur-Stadt): Eine 100-Quadratmeter-Wohnung kostet dort im Schnitt etwa 2300 Franken, in Mattenbach oder Veltheim etwas weniger. In Oberi hingegen ist eine vergleichbare Bleibe immerhin fast 20 Prozent günstiger (siehe Infografik unten).

Bei Einfamilienhäusern und beim Stockwerkeigentum zeigte die Preiskurve in allen Stadtkreisen (bis auf Wülflingen) nach oben. Im Zentrum ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis um 1300 auf 9000 Franken angestiegen, stadtweit zwischen 200 und 400 Franken, was für die Attraktivität Winterthurs als Wohnstadt mit «bezahlbarem Preisniveau» spreche, wie es im Marktmonitor heisst.

Die Beispiele zweier bekannter Neubauten stützen die Einschätzung: In der Holzbauüberbauung Sue & Til in Neuhegi sind noch 8 von 50 Eigentumswohnungen zu haben, im Haus Krokodil in der Lokstadt sind sämtliche Wohnungen verkauft. Wenn es Leerstände gegeben habe, dann offenbar in Neuhegi und in Oberwinterthur.

Viele neue Büros

Gar nicht ausgetrocknet scheint der lokale Büromarkt zu sein. Um über die Hälfte, ganze 54 Prozent, habe die Bürofläche letztes Jahr in der Agglomeration Winterthur zugenommen. Nur im Ballungsraum Aarau wurde vergleichsweise mehr gebaut. Gegen 40000 Quadratmeter Bürofläche dürften in Winterthur derzeit etwa brachliegen. Zum Vergleich: In Genf sind es zehnmal so viel, in Zürich vierzehnmal. Büroflächenmässig spielt Winterthur in einer Liga mit Schaffhausen, Thun oder Baden.

(Der Landbote)