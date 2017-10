Wie Bader vom Beruf zur Persönlichkeit wurde

Heute ist nicht mehr bei allen Strassennamen klar, nach wem sie genau benannt wurden. Eine unvollständige Liste aus dem Jahr 1957 mit Persönlichkeiten, die bereits ins Strassenregister aufgenommen wurden, zeigt, dass selbst die Behörden sich damals der Ursprünge ihrer Strassen selber nicht immer bewusst waren. Denn erst in diesem Jahr wurde veranlasst bei Strassen mit Personennamen jeweils kurze biografische Hinweise anzufügen.

Nirgends ist belegt, dass die Strasse ursprünglich nach Bader benannt wurde.



Diese Unsicherheiten zeigen sich besonders im Fall der Baderstrasse. Diese wurde 1877 als Teil des Mühlebrückequartiers erstellt. Im Jahr 1999 wurde feierlich ein neues Strassenschild mit Bezug auf Johann Friedrich Bader eingeweiht in Anwesenheit und auf Anregung von zwei seiner Urenkel. Bader wurde als Pionier und Gründer verschiedener Firmen wie der Seidenweberei «Sidi», die im selben Quartier lag, als Politiker und Förderer der Wohlfahrt und der Kultur gelobt.

Im gleichen Quartier gibt es Töpfer- und Bäckerstrasse

Allerdings ist nirgends belegt, dass die Strasse ursprünglich nach Bader benannt wurde. Denn dieser starb erst 1882, hätte also bereits zu seinen Lebzeiten mit einer eigenen Strassen geehrt worden sein sollen, was sehr ungewöhnlich gewesen wäre. Ursprünglich könnte die Strasse an den gleichnamigen mittelalterlichen Beruf angelehnt worden sein. Im gleichen Quartier lassen sich auch eine Scherer-, eine Töpfer- und eine Bäckerstrasse finden.

Der «Landbote» berichtete am 23. April 1999 über die Einweihung der Gedenktafel an der Baderstrasse.

Doch wie den Akten zu entnehmen ist, wurde Baders «Wirkungskreis und Ausstrahlungskraft in Winterthur» als so gross angesehen, «dass der Stadtrat keinen Moment zögerte, die Baderstrasse zu Ehren dieses verdienstvollen Mannes nachträglich mit einer entsprechenden Hinweistafel zu ergänzen». Um in guter Gesellschaft zu sein verwies man bei der Einweihungszeremonie noch auf die Scherrerstrasse, die flugs dem Winterthurer Bundesrat Johann Jakob Scherer zugeschrieben wurde.

(Der Landbote)