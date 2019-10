Wie Beutler Winterthur das Sparen beibrachte

Einen Seitenhieb an ihre Vorgängerin Verena Gick (FDP) konnte sich Yvonne Beutler an der gestrigen Medienkonferenz nicht verkneifen: «Wenn Kaspar Bopp meine Nachfolge antritt, weiss er genau, was ihn erwartet. Nicht wie ich damals.»

Als Beutler im Herbst 2012 die Stadtfinanzen übernahm, rechnete sie nach. Und erschrak. 100 Tage nach Amtsantritt trat sie mit Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) an die Öffentlichkeit und überbrachte Hiobsbotschaften: Bis 2016 drohe ein Defizit von insgesamt fast 100 Millionen Franken. Der Stadtrat kündigte ein Sparprogramm an.

Im Frühling 2013 überschlugen sich die Negativmeldungen. Erst 32, dann 55, schliesslich 62 Millionen Franken fehlten Winterthur kurzfristig, weil der Kanton weniger Finanzausgleich zahlte und gleichzeitig die Schul- und Sozialkosten stark anstiegen. Yvonne Beutler begann, für einen neuen Finanzausgleich zu weibeln, der die Soziallasten Winterthurs besser abgelte.

Landesweite Schlagzeilen

Parallel dazu präsentierte der Stadtrat das Sparpaket Effort14+, mit geplanten Einsparungen von 47 Millionen Franken das grösste der letzten Jahrzehnte. Sparen war in aller Munde und Winterthur landesweit in den Schlagzeilen. Eine Tirade von SVP-Kantonsrat René Isler machte seine Heimatstadt zum «Griechenland der Schweiz». Die Budgetdebatte 2013 verlief hochemotional. Eine Sparallianz aus bürgerlichen Parteien und GLP bodigte die vom (bürgerlichen) Stadtrat geforderte Steuererhöhung und überbot sich mit Sparanträgen.

Es hat ein Mentalitätswandel stattgefunden in den letzten sieben Jahren»Yvonne Beutler, Stadträtin SP

Mit Effort 14+ war nicht fertig gespart. Im März 2015 stellte der Stadtrat das Sparpaket Balance vor, ein Bündel aus 250 Massnahmen, das die laufenden Kosten jährlich um 43 Millionen Franken senken sollte. Für 2016 wurde auch der Steuerfuss erhöht, von 122 auf 124 Prozent.

2016 schrieb die Stadt einen Rekordverlust von 97 Millionen Franken. Davon entfielen 115 Millionen Franken auf die Sanierung der Pensionskasse. Es war das einzige Mal, dass Yvonne Beutler ein negatives Ergebnis präsentieren musste. Fast immer fiel die Endabrechnung besser aus als im Budget prognostiziert.

Ende 2016 exponierte sich Beutler, als sie vor einer Annahme der Unternehmenssteuerreform III warnte. Diese würde die Stadtkasse jährlich mindestens 15 Millionen Franken kosten, rechnete sie vor. Damit stellte sie sich offen gegen Stadtpräsident Künzle, der für ein Ja eintrat. Das Volk versenkte die Reform – und Beutler sprach vom «emotionalsten Moment» ihrer Karriere.

Seit 2018 ist der Steuerfuss zurück bei 122 Prozent. Die letzten Budgetdebatten verliefen fast einträchtig. «Es hat ein Mentalitätswandel stattgefunden in den letzten sieben Jahren», sagt Yvonne Beutler. «Die Sparsamkeit ist mittlerweile in allen Köpfen angekommen.»