Wie Schule ohne Anwesenheit funktioniert

Am Freitag habe sie noch Französisch-Prüfungen für diese Woche kopiert, sagt Cécile Lütolf, 5.-Klasslehrerin im Schulhaus Tössfeld. Kurz darauf hat der Bundesrat aber entschieden, wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen zu schliessen. Im Kanton Zürich sind sie mindestens bis nach den Frühlingsferien zu. «Ich war deshalb froh, alle Schülerinnen und Schüler am Montag nochmals zu sehen», sagt Cécile Lütolf. Der Unterricht soll nun zu Hause stattfinden.

Im Tössfeld hat sich das Team deshalb am frühen Montagmorgen unter Einhaltung von zwei Metern Abstand getroffen, um Grundlegendes zu klären. Die 270 Schülerinnen und Schüler sind danach gestaffelt in die Schule gekommen, um das Material für die Hausarbeit abzuholen. In der Mittelstufe gehen alle gleich vor. «Wir machen Wochenpläne von Donnerstag bis Donnerstag», sagt Cécile Lütolf. Alle Kinder führen ein schriftliches Tagebuch. Im Plan stehe auch obligatorisch Bewegung und Hilfe im Haushalt. Oder etwa: Einen Brief an die Grosseltern schreiben. «Wir denken auch an die Familien, die diese Situation meistern müssen», sagt Cécile Lütolf.

«Wir sind uns bewusst, dass nicht der ganze Unterricht am Bildschirm stattfinden kann»Cécile Lütolf, Lehrerin

Zudem werden die Kinder jede Woche angerufen, um die Kontrolle zu behalten. Die Hausarbeit werde dosiert gegeben. In der Mittelstufe werden die Kinder über die Plattform «Winschulen» per Mail kontaktiert. Und es gebe viele digitale Angebote wie die Internetplattform «Schabi», was so viel heisst, wie «Schule am Bildschirm» oder die Website «Antolin» für die Leseförderung.

«Wir sind uns bewusst, dass nicht der ganze Unterricht am Bildschirm stattfinden kann», sagt Cécile Lütolf. Deshalb werde zu Hause auch viel anlaog gemacht. Ferienstimmung herrsche nicht. «Viele Kinder und Eltern haben Fragen und sind sehr bemüht, mitzumachen.»

Lehrpersonen als Postboten

Rahel Schmid, Schulleiterin im Tössfeld, sagt: «Für die Kindergartenkinder gibt es ein Päckli mit Material. Das ist als Anregung gedacht.» Die Kindergartenlehrpersonen geben die Päckli persönlich ab. Auch die Lehrpersonen für das Fach Textiles Gestalten haben Päckli zusammengestellt und verteilt. Für das Team habe die neue Art des Arbeitens viele positive Seiten, sagt Rahel Schmid. «Wir haben eine ganz gute Stimmung und merken, dass wir zusammengehören.»

«Statt in zwei bis drei Jahren findet der digitale Wandel nun in zwei bis drei Wochen statt.»Chrisrian Joss, Schulleiter Primarschule Rebwiesen

Das bestätigt auch Christian Joss, Schulleiter der Primarschule Rebwiesen. «Die Lehrpersonen freuen sich, neue Wege zu finden. Alle sind motiviert.» Die Coronakrise treibe nun den digitalen Wandel voran. «Statt in zwei bis drei Jahren findet er nun in zwei bis drei Wochen statt.» Der Austausch unter den Lehrpersonen finde bereits digital statt. Für die Eltern hat der Schulleiter eine persönliche Videobotschaft auf die Homepage aufgeschaltet.

Wichtig ist Christian Joss, dass die Aufgaben zu Hause auch Spass machen. «Wir geben auch Aufgaben, die lustig sind.» Die Eltern reagierten bisher sehr positiv. Für ihn ist klar: «Das ist eine Krise, die wir gut meistern werden.» Auf diese hat man sich im Schulkreis Stadt-Töss bereits anfangs März vorbereitet. Schulpräsidentin Chantal Galladé hat ihre Schulleitungen damals vorsichtshalber gebeten, sich im Falle einer Schulschliessung Gedanken über den Unterricht zu machen.

Kinder coachen Kinder

Das Schulhaus Talhof-Erlen in Wülflingen ist eine Quims-Schule. Das heisst, der Anteil fremdsprachiger Kinder beträgt über 40 Prozent. Laut Schulleiterin Myriam Schoch sei das allerdings kein Problem. «In den Schulchats haben wir sogar gesehen, wie die einen Schülerinnen und Schüler die anderen coachen, wenn sie Schwierigkeiten haben.» Wie andere Schulen nutzt das Talhof-Erlen das Tool «Teams» von Microsoft, in dem die Klasse per Chat in Kontakt treten kann.

Lehrpersonen sitzen im Schulhaus Talhof-Erlen in leeren Schulzimmern.

Die ersten Info-Briefe habe man per Post verschickt; alle hätten sie bekommen. «Zudem haben die Lehrpersonen mit allen Eltern telefoniert und ihnen allfällige Ängste genommen», sagt Schulleiterin Myriam Schoch. Am Montag seien keine Schülerinnen und Schüler erschienen. Alle Eltern seien sehr kooperativ. Ausserdem helfe der Elternrat, wenn es in der Kommunikation Schwierigkeiten gebe.

Derzeit sind die Lehrpersonen in Wülflingen unterwegs und stellen ebenfalls Päckli in die Briefkästen. Darin finden die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe und des Kindergartens Aufgaben, die vom Forschen über das Sudoku-Lösen bis zum Kuchen backen gehen. Die Kindergärtler hätten Samen für Pflanzen bekommen. Und aus den Tagebüchern soll später für jede Klasse eine Erinnerung an die Corona-Zeit entstehen. «Jedes Kind darf dafür eine Seite aus seinem Tagebuch auswählen», sagt Myriam Schoch.

In die Sek Wallrüti in Oberwinterthur gehen ausschliesslich Schülerinnen und Schüler der dritten Sek. Schulleiterin Maya Steffen sagt: «Uns ist es wichtig, dass die Kommunikation direkt von der Schule zu den Schülerinnen und Schülern läuft und diese ihre Aufträge selbstständig lösen können.» Die Rückmeldungen seien bisher sehr erfreulich gewesen – obwohl am Freitag zunächst Jubel über die Schulschliessung ausgebrochen sei. Ziel sei, dass während der Startphase ab Mittwoch täglich zwei bis vier Stunden für die Schule gearbeitet werde. Man habe aber auch die Realitäten im Auge. «Viele müssen nun auf jüngere Geschwister aufpassen.» Und der Fokus werde auf die Berufswahl gelegt, damit alle nach den Sommerferien eine Anschlusslösung haben, so Maya Steffen.