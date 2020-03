Wie die Schulen mit ihrer Schliessung umgehen

Nicht für alle Schulen in der Region kam die verordnete Schliessung überraschend. In Elgg haben sich die Behörden schon länger intensiv auf dieses Szenario vorbereitet. So konnten sie am Freitag rasch reagieren, als der Entscheid des Bundesrats definitiv war.

Die Schülerinnen und Schüler haben am Montag für zu Hause Arbeitsunterlagen erhalten, sagt Schulpräsidentin Monika Brühwiler. Bis am Nachmittag verteilten Lehrpersonen über 350 Lerndossiers für die erste bis sechste Klasse in die Briefkästen. Die Mappen enthalten Unterrichtsmaterial für eine Woche. Bei Fragen können die Schüler ihre Lehrpersonen telefonisch oder per Mail kontaktieren. «Die Mappen waren vorbereitet», sagt Monika Brühwiler. Über das Wochenende hätten die Lehrerinnen und Lehrer diese dann mit «ausserordentlichem Einsatz» fertiggestellt.

Vorschläge für die Kleinsten

Auch auf Stufe Kindergarten biete die Schule stufengerechte Aufträge an. Die knapp 100 Kindergärtler erhalten ebenfalls Beschäftigungsvorschläge für rund eine Woche. Zum Beispiel sollen sie etwas zeichnen, basteln oder im Haushalt gewisse Aufgaben übernehmen. «Es sind alles Vorschläge, die mit dem Lehrplan übereinstimmen», sagt Monika Brühwiler. Geplant sei, in den nächsten Wochen ähnlich vorzugehen. Man werde jedoch flexibel reagieren, falls es neue Anordnungen gibt. Funktioniert hat in Elgg zudem die Information der Eltern. «Nur vereinzelte angemeldete Schülerinnen und Schüler kamen am Montag zur Schule», sagt Brühwiler. Für diese habe die Schule ein Betreuungsangebot eingerichtet.

«Alle Beteiligten haben sich sehr vorbildlich und professionell verhalten», sagt Schulpräsidentin Monika Brühwiler.

Neugierige Sekschüler

Die Schulen der Gemeinde Zell haben am Freitag unter anderem per Telefonalarm über die Schliessung informiert. «Das hat sehr gut funktioniert», sagt Schulpräsident Andreas Vetsch. «Nicht ein Kind ist am Montag in die Schule gekommen.» Nur einzelne Sekundarschüler hätten aus Neugier vorbeigeschaut.

Aktuell klärt die Schule laut Vetsch ab, wie viele Schülerinnen und Schüler in nächster Zeit eine Betreuung brauchen. Er geht von wenigen Ausnahmefällen aus. Für alle anderen gleisen die Lehrpersonen einen Fern-Unterricht auf. Auf Sekundarstufe sei dies vor allem mit digitalen Lösungen möglich, auf Primarstufe seien mehr auch analoge Methoden nötig. Dies insbesondere auch, um schwächeren Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. In den nächsten Tagen sollen die Schüler gestaffelt Unterrichtsmaterial in den Schulhäusern abholen können. Die konkreten Abläufe würden aber in den nächsten Tagen festgelegt.

«Wir wollen aber nicht nur iPads einsetzen, der Unterricht soll ausgeglichen sein – Kopf, Herz, Hand»Daniel Heuer, Schulpflegpräsident Flaachtal

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Seuzach haben ihre persönlichen Unterlagen hingegen am Montag abgeholt. Gestaffelt konnten sie in das Schulhaus, wie Schulpräsident Erich Jornot sagt. Nun würden Möglichkeiten diskutiert, um den Unterricht ohne physische Präsenz weiterzuführen.

Gutes Timing in Flaach

In der Schule Flaachtal seien es etwa zwanzig Schülerinnen und Schüler, die in nächster Zeit den Betreuungsdienst der Schule beanspruchen, sagt Schulpflegepräsident Daniel Heuer. Die Schule Flachtaal zählt insgesamt etwa 450 Schülerinnen und Schüler. Am Montag tauchten aber keine unangemeldeten Schüler auf. «Wir hatten den Tag vor längerer Zeit für eine Weiterbildung eingeplant. So konnten wir diese Gelegenheit nutzen, mit allen Lehrpersonen das weitere Vorgehen zu organisieren.» Der Schule sei wichtig, dass alle Kinder Betreuung erhielten, ob zu Hause oder in der Schule. Für den Fernunterricht verfügt die Schule über genügend iPads für alle Kinder ab der 4. Klasse. «Wir wollen aber nicht nur iPads einsetzen, der Unterricht soll ausgeglichen sein – Kopf, Herz, Hand», so Heuer weiter.

Reaktionen der Eltern seien bis jetzt kaum zu ihm durchgedrungen und beschränkten sich auf Fragen zum Fernunterricht. Die Schule hat eine eigene Hotline eingerichtet, bis jetzt sei es jedoch «ruhig» zu und her gegangen.

Unterricht mit iPads

Auch die Eltern der Primarschule Andelfingen wurden am Freitagabend über die Schulschliessung und das Betreuungsangebot der Schule informiert. Von den 460 Schülerinnen und Schüler hätten am Montag etwa ein Dutzend die Schule besucht, sagt Barbara Thalmann, Co-Schulleiterin. «Heute war es vor allem Betreuung im klassischen Sinn. Wir sind momentan noch in der Planung des Fernunterrichts.» Auch die Primarschule Andelfingen verfügt über iPads sowie IT-Programme, welche nun für alle Klassenlehrpersonen und deren Schülerinnen und Schüler aufgesetzt wurden.

Die Auftragsvergabe sowie die Kommunikation soll für die Mittelstufe zum Teil über diese Dienste laufen. «Im Kindergarten und in der Unterstufe ist das natürlich schwieriger», sagt Thalmann. Die Lehrpersonen wollen vor allem auf Papierform setzen und mit den Eltern über E-Mail in Kontakt treten. Um sicher zu stellen, dass alle Haushalte über Zugang zu Computern verfügen, werde eine Umfrage durchgeführt. Die iPads würden all jenen nach Hause mitgegeben werden, die Bedarf haben. «Schon lange möchte man mehr Digitalisierung in den Schweizer Schulen. Jetzt muss man» sagt Thalmann.