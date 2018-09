«Wie ferngesteuert» tötete er seinen Kollegen mit der Flinte

Hätte er gewusst, weshalb eine Tür im Kofferraum des Lieferwagens befestigt war, wäre die schreckliche Tat im Januar 2017 wahrscheinlich nie geschehen. In einem Kulturclub lernte der Beschuldigte das Opfer kennen. Sie freundeten sich an, gingen gemeinsam nach Thailand in die Ferien.

Später zog der Kollege sogar beim Beschuldigten ein. Er fror wegen des kalten Winters in seinem Wohnwagen. Also kam er in die Wohnung des Beschuldigten und sagte: «Do bini! Jetzt hesch mi!». Für den 48-Jährigen war das kein Problem. Er hatte Platz in seiner 3.5-Zimmer-Wohnung, in der er aufgewachsen war.

Doch bald verschlechterte sich das Verhältnis. Der neue Mitbewohner trank die Kochweinvorräte leer, formte mit seiner Hand einen Trichter und schrie auf dem Sitzplatz: «Alle um mich herum sind Arschlöcher!» Das führte zu Spannungen.

Selber die Polizei gerufen

An einem winterlichen Dienstagmittag fuhren beide zusammen in die Kantine einer Winterthurer Garage – wie jede Woche. Danach wollten sie bei einem anderen Kollegen in Sennhof Halt machen, weil der Beschuldigte diesem Geld zurückzahlen musste. Dort bemerkte er, dass im Kofferraum des Lieferwagens eine Tür lag.

«Ich hatte nur einen Gedanken: Ich muss ihn wegmachen.»Beschuldigter

Er fragte seinen Mitbewohner: «Wo müssen wir diese Tür hinbringen?». Dieser wich aus, antwortete nicht. Das machte den 48-Jährigen nervös. Er verband die Tür mit seiner Wohnung, hatte Angst, diese zu verlieren. Weshalb genau, wurde heute am Bezirksgericht Winterthur nicht deutlich. Auch nicht, warum die Situation derart eskalierte.

Denn plötzlich verschwand der Beschuldigte im Estrich, wo er schon länger verschiedene Waffen eingelagert hatte. Alle sind legal erworben, er ist ein Waffensammler, war bis anhin nie straffällig. Er lädt die Flinte mit Gummischrot. Dann kehrt er ins Wohnzimmer zurück, richtet das Gewehr auf den Oberkörper seines Mitbewohners und sagt: «Ich zähle bis drei und dann sagst du mir, wo wir mit der Tür hinsollen». Eine Antwort erhält er nicht. Dann feuerte er aus kurzer Distanz zwei Schüsse ab und drischt mit der Flinte auf seinen Kollegen ein, was schliesslich zum Tod führt. Darauf ruft er die Polizei an und gibt die Tat zu.

Drogen und Invalidenrente

«Ich hatte damals nur einen Gedanken: Ich muss ihn wegmachen», sagte der Beschuldigte heute im Berzirksgericht. Er spricht ruhig und bedacht, sagt oft: «Ich finde es schrecklich und möchte mich bei allen entschuldigen.»

Laut Gutachten leidet der 48-Jährige an paranoider Schizophrenie. Bereits als Jugendlicher hatte er Angstzustände. Bei der Arbeit als Computersupporter kam er in Kontakt mit Kokain, durch seine damalige Freundin zu Heroin. Beides verstärkte seine Krankheit. Er wurde entlassen, bezog Invalidenrente. Die Kokainlinien habe er damals vor den Augen der Kundschaft und den Mitarbeitern gezogen.

Von Medikament verändert

Die Gutachter beschreiben den Zustand des Beschuldigten während der Tat als psychotische Episode. Er selbst sagt: «Ich war ferngesteuert, wie in einem Traum.» Sein Leben teilt er in zwei Phasen ein: vor der Einnahme eines Medikaments, das seine Wahrnehmung und Denkstruktur verändert, und danach. Erst seit er dieses Medikament nehme, habe er anerkannt, dass er seine Krankheit behandeln muss.

Seit diesem März ist er in der psychiatrischen Klinik Rheinau, vollzieht dort eine stationäre Massnahme. Er fühle sich wohl, habe gerade keine Symptome

Der Weg ins normale Leben

Die amtliche Verteidigung des Beschuldigten forderte eine stationäre Massnahme, jedoch zeitlich begrenzt. «Er braucht ein Licht am Ende des Tunnels, sonst ist der Therapie-Erfolg eingeschränkt.» Zudem habe er sich gut in die Patientengruppe integriert und wolle seine Tat verstehen. Das Bezirksgericht folgte diesem Antrag und auch jenem der Staatsanwaltschaft, denn über den Ablauf der Tat waren sich alle einig.

Das Gericht verurteile den Beschuldigten der vorsätzlichen Tötung. Der Täter habe gewusst, was er tat, doch aufgrund seiner akuten Krankheit habe ihm die Einsicht gefehlt. Deshalb sei der Beschuldigte nicht schuldfähig. Er müsse aber eine stationäre Massnahme vollziehen, die per Gesetz nach fünf Jahren neu beurteilt werden muss: eine sogenannte «kleine Verwahrung».

Der Gerichtspräsident sagte dem Beschuldigten zum Schluss: «Sie sind auf einem guten Weg in ein normales Leben.» (Der Landbote)