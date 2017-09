Wie gehts weiter am Obertor? Gemächlich

Eigentlich ist nur der Termin ziemlich klar: Ende 2022 wird das neue Polizeigebäude fertig sein, im Jahr darauf zügeln die Polizisten ihre Büros. Im Hinblick darauf hat der Stadtrat schon 2013 eine Testplanung durchführen lassen, um Ideen und Inputs zu sammeln, was aus den diversen alten Polizeigebäuden zwischen Obertor und Badgasse werden könnte.Vorgeschlagen wurden unter anderem ein Wellnesscenter oder allenfalls ein Hamam in der früheren Badewannenmoschee an der Badgasse sowie ein Boutique-Hotel im Polizeihauptgebäude, dem «Adler» am Obertor. Ein solches Hotel mit Gastrobetrieb sei erwünscht, findet Stadtpräsident Michael Künzle (CVP).

In fünf Jahren zieht die Polizei aus dem Gebäude am Obertor. Bild: Marc Dahinden

Mit dieser Ausgangslage will der Stadtrat nun eine weitere Runde einläuten: Eine sogenannte Machbarkeitsstudie soll zeigen, was möglich ist. Und eine «Echogruppe» soll dabei auch Stimmen von aussen hörbar machen.

Entwicklung statt Korsett

Solche Stimmen haben sich bereits vor einem halben Jahr zu Wort gemeldet. Sie kommen von einer Gruppe, die im Kulturmanagement zu Hause ist und die davor warnte, mit einem fix hingeklotzten Konzept alles zu verbauen. Im Gegenteil sollten Zwischennutzungen möglich sein, die dem Quartier, der Altstadt und der Stadt generell eine neue Dimension eröffnen könnten. Etwa so, wie die Zwischennutzungen am Lagerplatz diesen zu einem Vorzeigeort der Industrieareale machten. Obertor und Lagerplatz seien nur bedingt vergleichbar, findet der Stadtrat nun. Er will Zwischennutzungen nicht ausschliessen, aber auch nicht versprechen. Künzle ist vor allem eines wichtig: «Wir wollen sicher keine Leerstände, wenn die Polizisten draussen sind.»

Volksinitiative im Hinterkopf

Was liest die Erstunterzeichnerin der Interpellation, die AL-Gemeinderätin Katharina Gander, aus diesen Antworten des Stadtrats? «Wenig, leider», sagt sie: «Ich hätte mir schon mehr konkrete Absichten und Ideen versprochen.» Insbesondere sei sie der Meinung, dass gemeinnützige Bauträger (Baugenossenschaften) zum Zug kommen sollten, was auch für den Gewerbebereich möglich sei. Weil der Stadtrat für diesen Wunsch wenig Gehör hat, liebäugelt Gander mit einer Volksinitiative, um diesem Aspekt Gewicht zu verschaffen.

Auch bei den Stimmen von aussen hätte sich Gander etwas mehr Mitsprache gewünscht als lediglich eine Echogruppe: «Unter Partizipation stelle ich mir schon etwas anderes vor.» In einem Punkt aber stimmt sie dem Stadtrat zu, der schreibt: «Das Obertor soll sich zu einem belebten gemischten Quartier weiterentwickeln, (. . .) ohne seinen spezifischen Charakter als kleinräumiges charmantes Viertel grundlegend zu verändern.» (mgm)