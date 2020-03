Wie lange gibts noch Nachschub für Bauarbeiter und Handwerker?

Noch wird auf unzähligen Baustellen gearbeitet, und Handwerksbetriebe rücken aus für Reparaturen. Doch können die Bauarbeiter und Handwerker in Zeiten des Lockdowns weiterhin alle Produkte, Werkzeuge, Bauteile beziehen, die sie brauchen?

Das Hasler-Proficenter in der Grüze ist am Montagmorgen geschlossen. Ein Mitarbeiter sitzt auf einem Hocker davor und kann den Besuchern nicht viel mehr sagen als: «Ja, wir haben geschlossen, aber Online-Bestellungen sind selbstverständlich möglich.» Das sagt er auch jenem Feuerwehrmann, der im ganz grossen Geschäftsauto vorbeischaut und irgend ein Teil kaufen will. Am Telefon geben drei Hasler-Mitarbeiterinnen Auskunft, sagen allen Anfragenden, der Laden sei zu, der Online-Shop weiterhin offen. Sie müssen aber auch darauf hinweisen, dass der Versand an Online-Kunden länger dauern könne, weil auch die Post überlastet sei.

Christof Hasler ist derweil daheim, macht aus Sicherheitsgründen Homeoffice und ist daran, eine Lösung auszuloten. «Ein Abholschalter wäre ideal, wo Handwerker ihre Bestellungen in Empfang nehmen können», sagt er, «denn wenn ein Handwerker Schrauben braucht, braucht er sie meistens sofort.» Ob ein solcher Schalter ohne den derzeit so gefährlichen Kontakt möglich wäre und bewilligt würde, weiss Hasler noch nicht. Bereits bewährt hat sich für Kunden, die man gut kennt, die 24-Stunden-Abholbox vor dem Hasler-Haus, die sich mit einem Code öffnen lässt.

Materialien noch lieferbar

Wer jetzt sein Badezimmer neu plant oder ein Brünneli begutachten will, steht beim Showroom von Sanitas Trösch, unweit von Hasler in der Grüze, vor verschlossener Tür – Corona-bedingt. Die Mitarbeitenden hinter der Glastür wissen auch nicht viel mehr. Für Handwerker jedoch, die das Brünneli oder gleich das ganze Badezimmer montieren, steht der Sanitas-Trösch-Shop an der Bürglistrasse noch offen. Dort herrsche mehr oder weniger courant normal, sagt eine Mitarbeiterin am Telefon.

Fürs Bereitstellen von diversen Baumaterialien von Betonteilen über Gips und Dämmplatten bis zu Keramik und Rohren aller Art gibt es in Winterthur mehrere Firmen; die vielleicht bekanntesten sind das Baubedarf-Handwerkerzentrum neben der KVA und die Genossenschaft HGC im Schlosstal. Beide waren gestern (noch) geöffnet. Und es soll so bleiben, solange keine anderen Direktiven der Behörden kommen, sagt Stefan Müller, der Verkaufsstellenleiter bei der HGC. Ihm ist aufgefallen, dass viele Handwerker sehr nervös waren gestern. Seine Erklärung: «Es sind existentielle Fragen, die viele KMUs bewegen. Wenn wir ihnen kein Material mehr liefern können, können sie den Laden zumachen. Viele Betriebe sind brutal unter Druck jetzt.»