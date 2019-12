Wildschweine hinterlassen auf dem Eschenberg eine Kraterlandschaft

Die Wiesen rund um das Restaurant Eschenberg gleichen stellenweise einer Kraterlandschaft. Seit Mitte November suchen darauf Wildschweine nach Futter. Jeweils in der Nacht verlassen sie den umliegenden Wald und wühlen mit dem Rüssel nach Engerlingen und Würmern. Sie sind auf das Eiweiss scharf, das sich unter dem Gras verbirgt.

So grosse Schäden wie in diesem Herbst hätten die Wildschweine auf der knapp 20 Hektaren grossen Eschenbergwiese noch nie verursacht, sagt Bauer Andreas Brägger. Zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet er seit 2013 den städtischen Hof auf dem Eschenberg. «Bis im Frühling wird wohl noch einiges dazukommen», sagt Brägger. Der zuständige Mitarbeiter des Kantons habe die Schadensumme deshalb noch nicht geschätzt.

Schaden grösser als Ersatz

Der Ertragsausfall werde so oder so gross sein, sagt Brägger. Aus dem kantonalen Wildschadenfonds werde ihm zwar der Betrag vergütet, der für das Schliessen der Löcher in der Grasnarbe anfalle. Die Folgekosten würden ihm aber nicht ersetzt. Bei grosser Nässe könne er auf der Wiese im Frühling keine Maschinen einsetzen, bei Trockenheit wachse die Wiese nicht zu. Am Ende bleibe für seine Kühe weniger Gras, Silage und Heu.

«Ich bin unzufrieden mit der Situation.»Andreas Brägger, Pächter des Eschenberghofes

Die Jagdgesellschaft Eschenberg schiesse zu wenig Wildschweine, findet Brägger. Die Zahl der bisher erlegten Tiere genüge nicht, um den Druck zu verkleinern. Die Familie Brägger bearbeitet insgesamt 60 Hektaren Land. Davon liegen 40 Hektaren Wiesland auf dem Eschenberg und unweit entfernt im Paradis, an der Flanke hinunter nach Seen. Mais und andere Feldfrüchte bauen Bräggers in Iberg an, weil es dort weniger Wildschweine gibt.

Über die Töss und zurück

Die Jagdgesellschaft Eschenberg gehe aktiv gegen Wildschweine vor, und das nicht erst seit die Schäden an der Wiese sichtbar seien, sagt Jäger Heinz Hegner. «Leider fielen in den letzten Wochen und Monaten zwei erfahrene Jäger krankheitshalber aus.» Dennoch seien seit Beginn der Saison im April 31 Wildschweine erlegt worden. In der vergangenen Woche wurden drei Tiere geschossen, zwei davon in der Nacht auf Mittwoch. Fast jede Nacht sitze einer der sieben Pächterinnen und Pächter auf einem der festen oder mobilen Hochsitze an der Eschenbergwiese, sagt Hegner. «Ich blieb zuletzt leider ohne Ansicht.» Was so viel heisst, als dass er vom Hochsitz aus kein Wildschwein sah.

Die Wildsau sei ein clevers Tier und zeige sich nicht oft. Bild: PD

Aktuell seien wohl drei bis vier Rotten im Revier unterwegs, sagt Hegner. «Genauer lässt sich das nicht sagen, weil die Wildschweine vom Rossberg und der Kyburg hin und her wechseln.» Die Töss sei für die Tiere kein Hindernis. Die Zahl der Wildschweine auf dem Eschenberg habe in den letzten zehn Jahren aber zugenommen. Zusätzlich angestiegen sei die Zahl der Wildschweine in der Jagdsaison 2017/18, als auf dem Eschenberg nicht gejagt wurde, weil sich alte und neue Pächter vor Gericht stritten. «Die Wildschweine haben wohl gemerkt, dass sie hier sicher waren.» Im Verlauf der Jagdsaison 2018/2019 seien wieder gegen 30 Wildschweine erlegt worden. (Lesen Sie hier warum sich die Abschusszahlen im Zick-Zack bewegen)

«Andere Jäger erfolgreicher»

Am Rossberg hätten die Pächter in diesem Jahr schon über 60 Wildschweine geschossen, sagt Brägger. Ein ähnliches Resultat erwarte er auch von den Jägern auf dem Eschenberg. Dies habe er der Jagdgesellschaft schon mehrfach mitgeteilt. «Ich bin unzufrieden mit der Situation.» Dass sich auf dem Eschenberg besonders viele Wildschweine tummeln, weil die Jäger ein Jahr nicht jagen konnten, bezeichnet er als Ausrede. Seiner Ansicht nach benötigt die Jagdgesellschaft dringend zwei weitere aktive Wildschweinjäger.

«Es braucht Geduld und auch einiges Glück.»Heinz Hegner, Jäger

Jäger Hegner will zu den Vorwürfen von Bauer Brägger nicht Stellung nehmen. Die Wildschweine seien sehr aufmerksame Tiere und die Jagd auf sie sehr zeitaufwendig, sagt er. Sie wechselten bei der kleinsten Störung den Standort, es genüge, wenn die Wildschweine den Geruch von Menschen in die Nase bekämen. «Ich bin schon unten an der Wiese angesessen, und sie haben oben beim Restaurant im Obstgarten gegraben.»

Hat ein Jäger eine Rotte Wildschweine in Sicht, ist er längst nicht am Ziel. Vor der Schussabgabe müsse der Jäger ausschliessen, dass es sich bei seinem Ziel um die führende Bache handle, sagt Hegner. Das älteste und erfahrenste Mutterschwein darf nicht erlegt werden, weil die Rotte ohne dessen Führung noch mehr Schäden anrichten würde als mit ihm. Könne der Jäger ein Wildschwein nicht eindeutig identifizieren, müsse er seinen Finger «gerade lassen», sagte Hegner. «Es braucht Geduld und auch einiges Glück.»

Die führende Bache, das erfahrenste und älteste Mutterschwein, darf nicht geschossen werden. Bild: PD

Vorschriften lockern

Dass sich die Wildschweine stark vermehrt haben, weiss auch Bauer Brägger. Die Winter sind weniger kalt, und es überleben mehr Jungtiere. Zudem sind mehr und mehr auch im Sommer noch Frischlinge unterwegs. Schiesst ein Jäger aus Versehen eine Muttersau ab, die ihren Jungen noch Milch gibt, droht ihm eine empfindliche Busse. Es sei deshalb notwendig, die Vorschriften für den Abschuss von Wildschweinen weiter zu lockern, findet Brägger. Die zulässigen Abwehrmassnahmen gegen die Tiere wie Hage oder Duftstoffe habe er alle schon einmal eingesetzt, diese wirkten aber unzureichend oder nicht.