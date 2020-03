«Winterthur ist keine Velorowdy-Stadt»

Herr Beckmann, überall im Kanton steigen die Unfallzahlen mit E-Bikes, nur in Winterthur sanken sie letztes Jahr. Was machen die Winterthurerinnen besser?

Daniel Beckmann: Wir können noch nicht genau sagen, was der Grund ist. Die Winterthurer Zahlen bewegen sich aber auf recht niedrigem Niveau. Es kann durchaus sein, dass es sich um eine statistische Streuung handelt. Wir haben aber in den letzten Jahren unsere Präventionsanstrengungen stark auf E-Bikes ausgerichtet und fühlen uns in diesem Vorgehen bestätigt.

Bei den herkömmlichen Velofahrern zeigt der Trend in der «Velostadt» dagegen in die umgekehrte Richtung: Fast 150 Verletzte, ein neuer Höchststand. Was ist da los?

Da rätseln wir auch. An der Zahl der Fahrten allein kann es nicht liegen. Die Frequenzen der Zählstelle am Frohberg-Veloweg waren nicht ungewöhnlich hoch.

Was sind die häufigsten Unfallursachen?

Etwa die Hälfte der verletzten Velofahrer waren selbst schuld am Unfall. Der häufigste Grund waren Fahrfehler, die zu Stürzen führten. Prominent vertreten ist auch «Alkohol am Fahrradlenker». Keine gute Idee – und zudem ein Regelverstoss.

«Für unsere Statistik sind die E-Trottis fast unerheblich.»Daniel Beckmann

Stadtpolizei Winterthur

Die meisten Velo-Unfälle passieren nicht etwa den Jugendlichen oder den Alten, sondern den «mittleren Semestern». Warum?

Tatsächlich ist der Grossteil der verunfallten Velolenker im Alterssegment zwischen 45 und 64 Jahren. Hier werden wir bei der Prävention ansetzen müssen. Da sind sicher auch Leute dabei, die es nicht mehr gewohnt sind, Velo zu fahren im heutigen Winterthurer Verkehr, oder die körperlich nicht mehr so fit sind. Ich könnte mir vorstellen, dass im Zusammenhang mit der Klimadebatte vermehrt wieder Leute aufs Velo steigen, die es vorher selten taten.

Was kann die Polizei da tun – mehr büssen?

Ich persönlich bin überzeugt, dass im Velobereich Prävention mehr bringt als schwergewichtig auf Repression zu setzen. Es geht darum, die Regeln in Erinnerung zu rufen, zum Tragen von Helmen zu motivieren, zu defensiver Fahrweise oder zum Einschalten der Lichter. Die Kantonspolizei zielt mit ihrer neuen Kampagne auf E-Bikes, aber die Lektionen lassen sich auf alle Velofahrer übertragen.

In den Kommentarspalten sind die Meinungen gemacht: Die Velofahrer sind selbst schuld, weil sie sich nicht an die Regeln halten.

Ich persönlich nehme Winterthur nicht als Velorowdy-Stadt wahr. Der Schlüssel ist gegenseitige Toleranz hüben wie drüben, bei Velo-, Töff- und Autofahrern. Aggressionen haben im Strassenverkehr nichts zu suchen.

In Zürich wurden letztes Jahr 47 Unfälle mit Elektro-Trotttinetten gezählt. Sind diese in Winterthur ein Thema?

Uns wurden sechs Unfälle gemeldet. Für die Statistik sind sie fast unerheblich.

Halten sich die Trotti-Fahrer denn an die Regeln und meiden zum Beispiel die Trottoirs?

Wir haben eine knappe Handvoll Bürgermeldungen erhalten, die sich über E-Scooter beklagen. Die Erfahrung zeigt aber: Der Durchschnittsbenutzer hält sich an die Regeln. Wohl auch im Wissen: Wenn ich stürze, mit diesen kleinen Rädern, tu ich mir vor allem selbst weh.

Vergleichsweise sicher leben dagegen die Autofahrer. Nur drei von 24 Schwerverletzten sassen in einem PW.

Neben allen Anpassungen an Strassenraum und Verkehrsführung helfen uns die modernen Assistenzsysteme massiv. Wir treffen hin und wieder auf Unfallstellen, wo wir leer schlucken. Aber die Leute steigen selbständig aus. Oft bremst das Auto heute selbst und es kommt gar nicht erst zu Auffahrunfällen.