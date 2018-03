Winterthur macht mit bei der Nexpo

Am 8. Mai 2017 haben die zehn Städte Zürich, Basel, Bern, Biel, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen und Winterthur bekannt gegeben, dass sie ihre Idee einer gemeinsamen Landesausstellung vertiefen wollen. Wie die Stadt Winterthur am Donnerstag mitteilt, soll die Nexpo als neue Schweizer Expo Stadt, Agglomeration und Land verbinden.

In einem «partizipativ-spielerischen Prozess» suche die Nexpo in der ganzen Schweiz nach Projekten, um über den Gemeinsinn der Schweiz von morgen zu debattieren. Projekte seien in den unterschiedlichsten Formaten und Dimensionen denkbar: Von kleinen lokalen Initiativen bis hin zu grossen Leuchtturm-Projekten.

Die Nexpo-Projekte sollen Themen aufgreifen, die den Menschen wichtig sind und Verbindung stiften. Als erster Schritt soll eine Webplattform erstellt werden, auf der Interessierte und Engagierte Projekte vorstellen, lancieren, diskutieren und gemeinsam weiterentwickeln können.

Mehrere Phasen bis zur Durchführung

Die Projektskizze zur Nexpo sieht derzeit drei nächste Phasen vor. Während der Lancierung 2018 und 2019 sollen die Vorbereitungen vorangetrieben und Ideen und erste Projekte konkretisiert werden. Dabei geht es gemäss Medienmitteilung darum, die Standortkantone als direkte Ansprechpartner des Bundes sowie weitere Städte und zusätzliche Partnerinnen und Partner für die Idee zu gewinnen. In der anschliessenden Fundierungsphase von 2020 bis 2022 wird sich entscheiden, ob die Nexpo zur neuen Landesausstellung wird. Die Umsetzung und Vorbereitung folgt ab 2023 mit dem Höhepunkt der Durchführung in zehn bis 15 Jahren.

Die zehn Städte seien überzeugt, dass eine Expo, die das ganze Land umspannt, grosses Potential habe. Deshalb haben die zehn Städte entschieden, das Projekt weiterzuführen und in die Lancierungsphase 2018/2019 einzusteigen. Dazu gründen die Städte einen Verein, der die Idee einer Expo der Städte während der Lancierungsphase inhaltlich und organisatorisch weiterentwickelt. Dafür ist ein Budget von jährlich 500‘000 Franken vorgesehen, das sich die zehn Städte als Initiatorinnen proportional nach Einwohnerzahl teilen. (mst)