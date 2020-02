Winterthur plant Mini-Skipiste

Kein Schlittelspass auf den Winterthurer Hängen und Hügeln. Kein Eislaufvergnügen auf dem Schützenweiher: Das Outdoor-Wintersportangebot ist in dieser Saison ein Totalausfall. Wo bleibt der Schnee, Herr Mischler?

Gute Frage. Er bleibt derzeit nur über 2000 Meter sicher liegen. Man muss also weit hinauf. Winterthur bleibt da chancenlos.

Könnte die Stadt dem aktuellen Winter nicht noch etwas unter die Arme greifen?

Inwiefern? Denn persönlich habe ich mich bereits auf den Frühling eingestellt.

Indem man die Schneekanone am Eschenberg endlich in Betrieb nimmt.

Schön wärs (lacht). Da müsste zuerst wohl noch jenes Pulver erfunden werden, dass es einem auch erlauben würde bei deutlichen Plusgraden künstlichen Schnee zu erzeugen.

«Für einmal müssen wir nicht selber etwas erfinden.»Dave Mischler

Leiter des Sportamtes

in Winterthur

Vor vier Jahren schickte ja der «Landbote» die Leser mit einem Bericht über eine solche Schneekanone am Eschenberg in den April. Heute träumen aber wahrscheinlich manche Langlauffreunde tatsächlich von einer Schneekanone. Sie auch?

Nein. Aber ich träume von etwas anderem.

Lassen Sie uns an Ihren Träumen teilhaben.

Der Frust wegen dem schneelosen Winter im Flachland ist ja insbesondere bei den Kleinen gross. Das erlebe ich als Vater von zwei Kindern hier in Winterthur unmittelbar. Da träumt man natürlich manchmal davon, dass man den Mädchen und Buben in der Stadt einen schneebedeckten Hügel hinzaubern könnte.

Wird der Traum irgendwann mal Wirklichkeit?

Ja, vielleicht bereits im kommenden Jahr.

Und das ist kein verfrühter Aprilscherz?

Nein.

Wie wollen Sie das konkret bewerkstelligen?

Für einmal müssen wir nicht selber etwas erfinden. Denn das Sportamt der Stadt Bern hat die Idee bereits umgesetzt. Konkret geht es darum, dass man seit 2017 mit dem Eisabrieb der Kunsteisbahn Weyermannshaus mitten in der Stadt jedes Jahr eine kleine Ski- und Schlittelpiste herrichtet. Die Piste kann von den Kindern jeweils ab Anfang Dezember gratis genutzt werden. Wir klären jetzt in Winterthur ab, inwieweit wir mit dem Abriebmaterial aus der Eishalle im Sportpark Deutweg ebenfalls eine solche Piste bauen könnten.

Wie gross ist die Chance, dass es in Winterthur 2021 eine solche Skipiste geben wird?

Das lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Gesagt werden kann aber, dass die Stadt das Pisten-Projekt tatsächlich prüft, um zu schauen, inwieweit es realisierbar ist.

Wo fahren Sie selber mit Ihrer Familie hin, um Wintersport zu betreiben?

Wir sind in diesem Jahr ins Skigebiet von Grüsch-Danusa im Kanton Graubünden gefahren, das sich stark auf Familien mit kleinen Kindern ausgerichtet hat. Das neu geschaffene Angebot «Top of Kids» bietet abwechslungsreichen Pistenspass zu moderaten Preisen.

Was gibt es für adäquate Wintersport-Alternativen in Winterthur?

Da hat man die Qual der Wahl. Das Angebot ist riesig. Einen guten Überblick kann man sich beispielsweise über die Webseite sportplanet.ch verschaffen. Winterthur bietet in Fussdistanz ein breites Spektrum an Sportmöglichkeiten an. Bei regnerischem Wetter würde ich Familien mit Kindern insbesondere den Skillspark und die Kletterhalle empfehlen. Sollte die Sonne scheinen, so bieten sich natürlich vor allem die verschiedenen Joggingstrecken in der Stadt und den umliegenden Wäldern an.

Was gefällt Ihnen am grünen Winter ganz besonders?

Dass es keine Ausreden gibt, nicht mit dem Velo täglich zur Arbeit zu fahren.