Winterthurer gestaltet Pokal 

Letzten Freitag zeichnete die Zürcher Kantonalbank (ZKB) die Türenfabrik Brunegg mit dem ersten Preis für nachhaltige KMU aus. Der Pokal, den das Aargauer Unternehmen entgegennehmen durfte, stammt von einem Winterthurer.

Die ZKB hat in den letzten zehn Jahren unter den Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste jeweils einen Wettbewerb ausgeschrieben. Für die Auswahl hat die Bank eine eigene Jury gebildet. Diese konnte für die Preisverleihung 2019 unter 16 eingereichten Entwürfen für einen Pokal auswählen. Sie entschied sich für die Arbeit von Leo Hess. Er studiert in der Fachrichtung Industrial Design. Als Gewinner des Pokalwettbewerbs erhält Hess ein Preisgeld von 10000 Franken.

Orakel von Delphi

«Es war eine coole Erfahrung», sagt Hess zu seinem Sieg im Wettbewerb. Er hat sich für eine Plastik entschieden, die an das dreifüssige Orakel von Delphi im antiken Griechenland erinnert. Allerdings hat sie eine moderne Bedeutung: «Die drei Holzstreben sind ein Sinnbild für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: ökonomische Effizienz, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. In der Schale, die auf den Streben ruht, liegt der Ertrag nachhaltigen Wirkens. Eine abgeschnittene Kupferkugel soll zeigen, dass man Nachhaltigkeit immer anstreben sollte, auch wenn man sie nie zu hundert Prozent erreicht», sagt Hess.

Den Pokal überreichte die ZKB in einer feierlichen Zeremonie in der Umweltarena Schweiz in Spreitenbach an die Siegerfirma. Weiter ging der Sonderpreis für ein vorbildliches Kleinunternehmen an die Nanovis GmbH Reinigungstechnik aus Illnau-Effretikon. Die ZKB nimmt das zehnjährige Jubiläum zum Anlass, den bisherigen KMU-Preis künftig durch etwas Neues zu ersetzen. Welche Art Veranstaltung die Bank 2020 organisiert, ist noch nicht bekannt. (Zürcher Regionalzeitungen)