Winterthurer greifen zu den Waffen

«Mit der Verschärfung wollte man die Terrorgefahr einschränken, aber welcher Terrorist kauft schon bei uns im Laden ein?», fragt der Mitarbeiter eines Waffengeschäfts rhetorisch. Für ihn ist klar: «Das Gesetz bestraft die Falschen, nämlich die Sportschützen und Sammler.»

Sportschützen und Waffenfreunde sind in diesen Tagen beunruhigt. Bis Ende Mai muss die Schweiz als Schengen-Land ihre Gesetze an die neue Waffenrichtlinie anpassen, welche die EU nach den Pariser Anschlägen vom November 2015 veranlasste. Dagegen wehrten sich Schützenverbände, Waffenlobby und SVP mit einem Referendum. Kurz vor Ablauf der Frist, am 19. Mai, stimmt die Bevölkerung deshalb an der Urne über die Verschärfung ab.

Reaktion vor Abstimmung

Manche Kunden würden das Resultat abwarten, bevor sie neue Waffen kaufen, sagt der Händler. «Andere sagen sich: ‹Was ich habe, das habe ich›, und kaufen bewusst vor der Abstimmung nochmals ein.»

Das spiegelt sich bei den Gesuchen um Waffenerwerbsscheine wider. In Winterthur wurden im letzten Jahr 411 Bewilligungen für den privaten Waffenkauf ausgestellt, was ein Rekordhoch darstellt. Vor zwei Jahren waren es erst 313 gewesen.

«Wenn Menschen aus einem falschen Sicherheitsgefühl heraus zu Waffen greifen, ist das

kein gutes Zeichen.»Christoph Ziegler,

GLP-Kantonsrat und

Gemeindepräsident Elgg

Laut dem früheren Strafrechtsprofessor Martin Killias sind Schwankungen bei der Zahl der Erwerbsscheine zwar auch auf andere Gründe zurückzuführen. Beispielsweise würden Menschen nachträglich Waffen legalisieren, die früher nicht bewilligungspflichtig waren. Aber auch er sieht einen Zusammenhang mit der Abstimmung.

Gemäss der geplanten Anpassung an die EU-Waffenrichtlinie gehören halbautomatische Schusswaffen mit grossen Magazinen neu zu den verbotenen Waffen. Die Schweiz erreichte am Verhandlungstisch mit der EU aber unter anderem, dass ihre Sportschützen weiterhin halbautomatische Waffen kaufen dürfen, wenn sie diese melden und einen Nachweis für ihre sportliche Betätigung erbringen. Dass sich dennoch Schützen am Referendum beteiligen, führt Killias auf den Einfluss der Waffenlobby, namentlich der Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht (Pro Tell), zurück. Der normale Schütze habe keine relevanten Einschränkungen zu befürchten, sagt er. «Doch ein paar Extremisten aus der Waffenlobby haben es geschafft, allen Schützen eine Bedrohung vorzugaukeln und sie für sich zu gewinnen.»

Im eingangs erwähnten Waffengeschäft warnen die Schützen derweil vor einer Salamitaktik der Waffengegner: «Viele befürchten, dass diese Einschränkungen erst der Anfang sind und dass scheibchenweise noch mehr auf uns kommen wird.»

10 Waffen auf 100 Personen

Den befürchteten Restriktionen steht ein deutlicher Trend gegenüber: Seit 2010 ist die Zahl der registrierten Schusswaffen im Kanton Zürich von 100000 auf 146000 gestiegen. Das sind 10 Feuerwaffen pro 100 Einwohner. Dies zeigte kürzlich eine Antwort des Regierungsrates auf die Anfrage dreier GLP-Kantonsräte, darunter Christoph Ziegler, der Gemeindepräsident von Elgg.

Zur Anfrage veranlasst habe ihn die Beobachtung, dass in der Gemeindeverwaltung häufiger Gesuche für Waffenerwerbsscheine eingingen, sagt Ziegler. «Wenn immer mehr Waffen im Umlauf sind, ist das kein gutes Zeichen», sagt er. «Waffen sind per se ein Risiko.» Geht es nach ihm, sollen Schützen und Jäger ihre Arbeitsgeräte möglichst unbürokratisch erhalten. «Wenn allerdings Menschen aus einem falschen Sicherheitsgefühl heraus handeln und sich eine Waffe beschaffen, ist das falsch.»

Die Gründe für die Aufrüstung, die sich auch auf nationaler Ebene beobachten lässt, sind nicht belegt. Die Zahl der Sportschützen sinkt stetig und immer weniger Armeeangehörige übernehmen ihre Dienstwaffe in privaten Besitz. Oft angeführt wird die These, dass sich Bürger gegen Terror und Gewalttäter schützen möchten. Dagegen sprechen Umfragewerte wie aus dem Sorgenbarometer, wonach sich der Grossteil der Bevölkerung sicher fühlt. Plausibler ist die Erklärung, dass viele Waffen erst nach Gesetzesänderungen registriert wurden, was den Anstieg im Langzeitvergleich mindestens verstärkte.

Weniger pro Haushalt

Gleichzeitig bedeutet die gestiegene Waffendichte vermutlich keine Aufrüstung der breiten Masse. Erhebungen von Martin Killias zeigten, dass es heute deutlich weniger Haushalte mit Waffen gibt als früher. Im Jahr 2000 waren dies noch 35,4 Prozent aller Haushalte gewesen, 2015 nur noch 22,5 Prozent.

Hinzu kommt laut Killias, dass die Zahl der Suizide, die mit Schusswaffen begangen werden, zurückgeht. «Wären heute mehr Menschen bewaffnet, müsste dies statistisch zu mehr Waffensuiziden führen.» Das deutet darauf hin, dass nicht mehr Menschen eine Waffe kaufen. Sondern, dass wenige Menschen mehr Waffen kaufen. (Landbote)