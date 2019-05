Winterthurer in La Chaux-de-Fonds

Die Stiftung Winterthur - La Chaux-de-Fonds will die beiden Städte und ihre Einwohner näher zusammenbringen. Dafür organisiert sie nun eine Reise nach La Chaux-de-Fonds.

Das Programm ist ausgelegt für Kultur- und Städtebauinteressierte. Zuerst wird das ehemalige Schlachthaus besucht, dann die ehemalige Mühle. Am Nachmittag steht das Atelier Spillmann auf dem Programm.

Transport, deutschsprachige Führungen und das Mittagessen sind in der Teilnahmegebühr von Fr. 20.- inbegriffen. Die Tickets sind so lange Vorrat erhältlich bei: House of Winterthur, Tourist Information oder im Hauptbahnhof Winterthur (geöffnet ab 9.30 Uhr, samstags bis 16 Uhr). Es sind keine Reservationen per Telefon oder online möglich. (gvb)