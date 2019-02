Winterthurer kaufen viele Waffen

Am 19. Mai stimmt die Schweiz über ein verschärftes Waffenrecht ab. Nun nutzen Gegner des Gesetzes die Gelegenheit für Waffeneinkäufe, wie sie nach dem Volksentscheid vielleicht nicht mehr möglich sind.

Alleine in Winterthur sind im letzten Jahr 452 Waffenerwerbsscheine an Privatpersonen ausgestellt worden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage mitteilt. Das sind 63 Erwerbsscheine mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie.

«Die Waffenbesitzer antizipieren die neue Waffenrichtlinie und greifen jetzt zu.»



Ein einzelner Schein erlaubt den Kauf von bis zu drei Schusswaffen der Kategorien Pistolen, Revolver und halbautomatische Gewehre.

Gemäss Zahlen der Kantonspolizei sind im selben Zeitraum kantonsweit rund 4000 Erwerbsscheine bewilligt und mit diesen total 6500 Schusswaffen erstanden worden. In der Stadt Zürich stieg die Zahl der ausgestellten Scheine von 846 auf 903.

Seit 2010 ein Drittel mehr Schusswaffen

Fachleute aus Waffenhandel, Polizei und Strafrecht nennen als Grund für die hohe Nachfrage die geplante Gesetzesänderung, gegen welche Waffenlobby und Schützen das Referendum ergriffen haben. «Ein Zusammenhang ist naheliegend», sagt der Kriminologe Martin Killias. «Manche Waffenbesitzer antizipieren die neue Waffenrichtlinie und greifen jetzt zu.»

Im Kanton Zürich ist die Zahl registrierter Schusswaffen seit 2010 um fast 50 Prozent gestiegen, von 100000 auf 146000. (jig)