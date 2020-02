Winterthurs wahre «Geister-Villa»

«Und zum Dritten!»: Letzte Woche wurde die Villa Wolfensberg im Casinotheater für 2,9 Millionen Franken versteigert. In dem 13-Zimmer-Haus war einst der verstorbene Winterthurer Pleitier Rolf Erb aufgewachsen. Der Aufwand für die Sanierung von Garten und Haus – ein Abriss wäre möglich – wurde auf rund acht Millionen Franken geschätzt. Die Villa ist in einem schlechten Zustand. Sie stand 17 Jahre lang leer – eine kurze Zeit, wenn man es mit dem vermeintlich wahren Winterthurer «Geisterhaus» vergleicht: der Stefanini-Villa am Rychenberg. Sie ist seit 1971 unbewohnt, seit fast 50 Jahren.

Das zweistöckige Haus aus den 1920ern ist top gelegen. Es thront auf einem 50 Meter langen und 20 Meter breiten Grundstück am Sonnenhang zwischen Rychenbergstrasse, Kurlistrasse und Bäumliweg. Lange Zeit blieb die Acht-Zimmer-Villa aus den Zwanzigerjahren ihren Nachbarn verborgen, derart zugewuchert und verwachsen war das Anwesen mit Büschen und Bäumen. «Für uns ein perfekter Sichtschutz zum Bäumliweg», witzelt der Nachbar von nebenan.

Gärtner war da

Doch seit ein paar Monaten ist der Blick auf die Villa wieder frei, und man sieht, in welch schlechtem Zustand sie tatsächlich ist. Um die komplette Verwaldung des Umschwungs zu stoppen, hat die Terresta das Gestrüpp kürzlich deutlich zurückgeschnitten. Sie verwaltet das Immobilienportfolio der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG).

Der Haupteingang zur baufälligen Stefanini-Villa an der Rychenbergstrasse ist verschlossen, die Fenster sind verrammelt. Bild: Marc Dahinden

An der Haustür baumelt ein fettes Kettenschloss. Die einst ockergelbe Fassadenfarbe ist verblichen oder ganz abgetragen. Aus Sicherheitsgründen habe man das Haus verriegelt, heisst es, damit niemand mehr das Haus betrete. Doch die Tür zur Veranda steht sperrangelweit offen. Auf dem Boden liegt überall Abfall verstreut, draussen rostet eine alte Waschmaschine vor sich hin, die Wände sind mit Sprayereien verschmiert. «Es haben immer wieder Leute hier übernachtet», erzählt eine Nachbarin, die in der Villa Leimenegg nebenan in einer Gross-WG wohnt. Auch Drogensüchtige verkehrten im zerfallenden Haus. Drinnen lagen Spritzen herum. Doch latente Probleme wegen Lärm oder Abfall hat es offenbar es nie gegeben. Mehr als ein oder zwei Tage seien die temporären Gäste selten geblieben, und besetzt war die Stefanini-Villa nie.

Viele haben sich schon an der Fassade verewigt. Bild: Marc Dahinden

Für die Nachbarskinder war die Geistervilla lange ein paradiesisch-grusliger Spielplatz. Irgendwann aber wurde er zu gefährlich. In den Böden und im Dach klaffen Löcher, die Treppe zum ersten Stock wurde herausgerissen. Die Verwaltung, heisst es, habe das Haus immer wieder einmal mit Stacheldraht abgesperrt und bauliche Massnahmen angekündigt. Passiert sei aber nie etwas.

Schon immer Baustelle

«Schon als wir 1975 nebenan einzogen, war die Villa in einem schlechten Zustand», erinnert sich eine Seniorin. Die Stefanini-Biografie, die 2016 erschien, zeigt, dass das Haus eine Zäsur in der Familiengeschichte war. Bruno Stefanini hatte es 1969 gekauft. Die Wohnung in Veltheim war für die fünfköpfige Familie zu klein geworden. Stefaninis Frau Veronika sei vom wilden Garten («Vrenelisgärtli») besonders angetan gewesen. Doch es blieb beim Versprechen, das Haus modern umzubauen, die Wände zu streichen und eine Töpferwerkstatt einzurichten. Einzig den Kachelofen und ein Badezimmer hatte Stefanini durch den firmeneigenen Reparaturdienst herausreissen lassen. De facto lebte die Familie fast drei Jahre lang auf einer Baustelle. Bereits 1971 zogen Mutter und drei Kinder dann nach Bern, offiziell, um die Kinder dort auf die Rudolf-Steiner-Schule zu schicken. «Bruno Stefanini hatte kein Verständnis dafür und fühlte sich vor den Kopf gestossen. Die Trennung von seiner Familie war ein tiefer Schnitt in seiner Biografie», schreibt Buchautor Miguel Garcia.

Bild: Marc Dahinden

Gesellschaftlich habe sich Stefanini danach immer mehr zurückgezogen und in seiner Arbeit vergraben. Seine Tochter Bettina, die seit zwei Jahren die Geschicke der SKKG leitet, will sich öffentlich nicht mehr dazu äussern, wie sie als Kind die Jahre an der Rychenbergstrasse erlebt hat.

Abriss oder Sanierung?

Was mit der Villa passiert, ist laut der Terresta noch offen. Dass in den nächsten zwei bis drei Jahren etwas passiere, hingegen sicher. Priorität aber haben die Liegenschaften in der Altstadt und grösseren Siedlungen. Die Villa könnte auch abgerissen werden, sie ist nicht als «schutzwürdige Baute» inventarisiert. Der direkte Anrainer kommentiert dies mit einem Schmunzeln. Er warte gespannt darauf, ob sich sein Panorama auf die Stadt bald um 45 Grad weite.