«Wir geben schon Gegensteuer, aber nicht politisch»

Frau Yarar, wer macht bei Ihrem Verein mit?

Vor allem türkisch-schweizerische Doppelbürgerinnen, die in der Schweiz zu Hause sind, die Schweiz als ihre zweite Heimat sehen, aber halt doch noch einen relativ engen Bezug zur Türkei haben, emotional und familiär. Viele haben noch Verwandte dort. Unser Verein feiert im Herbst sein 40-jähriges Jubiläum. Wir haben über 80-jährige Gründungsmitgliederinnen und das jüngste Mitglied ist 22-ig und stammt aus der 3. Generation. Die altersmässige und gesellschaftliche Durchmischung ist ziemlich gross. Übrigens dürfen auch Männer Mitglied werden. Sie zahlen aus Solidarität, haben aber kein Stimmrecht (lacht).

Wie spiegelt sich diese Vielschichtigkeit im Vereinsleben wider?

Tatsächlich haben sich die thematischen Schwerpunkte immer wieder verlagert. Gegründet wurde der Verein ja, um ein lokales soziales Netzwerk für die Gastarbeiterfamilien vor Ort zu schaffen. Viele Türken sind in den 1960-ern und 70-ern ja nach Winterthur gekommen, um in der Industrie als Hilfsarbeiter zu arbeiten. Die Heimat war dann plötzlich weit, weit weg. Charter-Flüge in die Türkei gab es noch nicht, und telefonieren war extrem teuer und umständlich. Man wurde über ein Zentrale verbunden, bei der man erst stundenlang in der Leitung sass, um irgendwann dann eine Viertelstunde mit den Eltern oder den eigenen Kindern telefonieren zu können. Über die Medien konnte man sich kaum informieren, einmal pro Woche über ein Radioprogramm, damit hatte es sich. Die sprachliche Hürde in der Schweiz war für die damaligen Immigranten sehr hoch und das Heimweh entsprechend gross. Also tat man sich zusammen, um sich bei Behördengängen zu helfen, aber natürlich vor allem aus geselligem Anlass: Türkische Musik, türkisches Essen... Am Anfang waren wir 17 Frauen.

Und heute?

Heute sind wir 180 Mitglieder schweizweit, mit einer treuen Kerngruppe in Winterthur, wo wir unseren Sitz haben, im Stadthaus auch unsere GV abhalten und in diesem Jahr im Hotel Banana City das Jubiläum feiern. Ein Vereinslokal haben wir keines mehr, aber das Gesellige steht bei unsern Treffen nach wie noch im Zentrum, wir verbinden dabei beste aus der Schweiz mit dem besten aus der Türkei (lacht), machen einen Fondue-Abende, einen Muttertags-Brunch, gehen Wandern, organisieren einen Abendball, feiern den Weltfrauentag am 8. März im türkischen Konsulat in Zürich, und überall sind auch unsere Männer eingeladen und mit dabei.

Setzen Sie sich auch irgendwie für die Sache der Frau ein?

Natürlich, und dies immer wieder in einer anderen Form. Derzeit legen wir den Schwerpunkt auf die Bildung. Wir zahlen jungen türkischen Frauen, die aus bescheidenen Verhältnissen kommen und meist aus ländlichen Gegenden Stipendien, damit sie studieren können. 150 Franken pro Monat, an derzeit sieben Frauen. Wir arbeiten mit einer Partnerorganisation vor Ort zusammen, die uns Kandidatinnen vorschlägt. Voraussetzung ist, dass die Eltern voll und ganz dahinter stehen, dass ihre Tochter an die Uni geht. Das ist leider nicht selbstverständlich. Ich will nicht pauschalisieren, aber wenn das Geld knapp ist, investiert eine ärmere Familie auf dem Land nach wie vor eher in den Sohn.

Investiert?

Ja, es ist eine Investition in die Zukunft. Der Sohn wird später zum Versorger der Familie, die Tochter heiratet und zieht weg. Natürlich studieren heute auch sehr viele Frauen in der Türkei, unsere Stipendiantinnen übrigens sehr oft Medizin. Wir fördern die besonders fleissigen und talentierten jungen Frauen, die später auch sicher arbeiten.

Sie machen sich damit auch für eine moderne, aufgeschlossene türkische Gesellschaft stark.

Genau.

Die Regierung Erdogan verfolgt seit Jahren einen reaktionär-konservativen Kurs, auch gesellschaftspolitisch. Ist Politik in ihrem Verein auch ein Thema?

Im kleinen Kreis ja, im grösseren aber bewusst nicht. Wir sind ein konfessionell und politisch neutraler Verein. Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin, uns politisch zu positionieren, sondern möchten konkret etwas bewirken, eben durch Projekte. Die türkische Diaspora ist politisch tief gespalten. Die politischen Diskussionen führen meistens auch zu nichts, das ist zumindest meine Erfahrung, wir wollen sie gar nicht erst in unseren Verein hereintragen. Es brächte einfach nichts. Wenn Sie mich fragen, für welche Werte wir in etwa einstehen, sage ich, für diejenigen unseres Staatsgründers Kemal Atatürk: Für eine unabhängige Justiz, mutige Journalisten, eine kompetitive Wirtschaft, die Trennung von Staat und Religion ...

All das steht derzeit auf dem Spiel. Die regierungsnahe Exil-Organisation UETD ist sehr wohl aktiv und gut organisiert, auch in der Schweiz. Verpflichtet das nicht, auch von hier aus ein wenig Gegensteuer zu geben?

Politik ist nicht alles hier. Sie müssen verstehen, die Leute hier leben ein normales Leben und die dritte Generation verfolgt das Geschehen in der Türkei, wenn überhaupt, nicht mit der gleichen Leidenschaft. Das beobachte ich auch bei meinen drei Töchtern. Sie nehmen sie vor allem als Feriendestination wahr und haben für viele Dinge auch einen pragmatischen, etwas weniger verkrampften Blick. Das ist okay, nein, es ist sogar gut. (Landbote)