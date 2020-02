«Wir haben die Zweifler widerlegt»

An der Tür zum Pausenraum hängt ein Ausriss aus der Thurgauer Zeitung: Vor zwei Wochen gab Wärtsilä bekannt, dass sie den Firmensitz in den Nachbarkanton verlegt. Dass die ehemaligen Kollegen nach Frauenfeld ziehen, kam für Winterthur Gas & Diesel (WinGD) überraschend.

Die Firmen arbeiten eng zusammen, Wärtsilä wartet nach wie vor alle Motoren, die WinGD entworfen hat. Doch der Kontrast könnte kaum grösser sein. WinGD zieht nicht etwa weg aus Winterthur, sondern baut in Neuhegi sogar aus: Ein zweiter Versuchsmotor ist nötig.

CEO Klaus Heim kletterte beim Spatenstich am Mittwoch persönlich in den gelben Bagger hinter dem Versuchszentrum. «Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Winterthur», sagte er, während die Champagnerkorken knallten.

Keine Verlagerung nach China – im Gegenteil

Nicht alle hatten daran geglaubt. Als die Entwicklungs-Sparte 2014 vom chinesischen Staatskonzern CSSC übernommen wurde, habe es viele Zweifler gegeben, sagt Heim. «Viele dachten, es sei nur eine Frage der Zeit, bis alles nach China abwandert. Wir haben bewiesen, dass dies nicht der Fall ist.»

«Viele denken, man kann heute alles berechnen und simulieren. Das stimmt nicht.»Klaus Heim

CEO Winterthur Gas & Diesel

Tatsächlich investiert CSSC rund 10 Millionen Franken in den Standort Winterthur. Das Geschäft läuft gut. «Wir haben unsere Marktposition ausbauen können», sagt Heim. Vor allem bei den modernen Dual-Fuel-Antrieben, die neben Schiffsdiesel auch Erdgas verbrennen können, sei man klarer Marktführer.

Die lange Sulzer-Tradition, sie lebt in Neuhegi weiter. Zwar werden hier schon seit 35 Jahren keine Motoren mehr gebaut, doch die Ingenieure sind geblieben. Nach ihren Plänen werden die gigantischen Motoren gefertigt, welche die Frachtschiffe antreiben, ohne die unsere globalisierte Wirtschaft zum Erliegen käme. Und in dem unauffälligen hellbraunen Blechbau steht ihr wichtigstes Arbeitsinstrument, der Versuchsmotor RTX-6.

Er ist die wahrscheinlich grösste Maschine der Stadt; ein Motor wie ein Einfamilienhaus. 12 Tonnen Treibstoff verbrennt er im Betrieb – pro Tag. Fotografieren darf man den RTX-6 nicht – die Konkurrenz soll keine Details erfahren. Es gibt weltweit nur zwei wichtige Entwickler von grossen Schiffmotoren: WinGD und MAN Energy Solutions in Dänemark.

Ein kleinerer Motor für neuartige Treibstoffe

«Viele Leute denken, man könne heutzutage alles berechnen und simulieren», sagt Heim. «Doch das stimmt nicht. Nach wie vor brauchen wir die Bestätigung am Versuchsmotor, dass das, was unsere Ingenieure berechnet haben, auch tatsächlich funktioniert.» Darum erhält der RTX-6 ein kleines Geschwister, entwickelt in Winterthur und gebaut vom Mutterkonzern in China.

Der Einzylinder-Zweitaktmotor soll raschere Versuchszyklen mit kleineren Mengen Treibstoff und kürzeren Umbauzeiten ermöglichen. «Versuche werden in Zukunft wichtiger denn je», sagt Heim. «Denn wir werden uns immer mehr in Richtung neue, CO2-arme Brennstoffe orientieren. Das kann man nur sehr begrenzt simulieren.»

Der Ausbau schafft rund 30 neue Arbeitsplätze

Für den Standort Winterthur, wo WinGD rund 300 Mitarbeitende beschäftigt, sind das gute Nachrichten. Mehr als 29 Vollzeitstellen sind bereits letztes Jahr dazugekommen, das reichte für Platz 3 beim Stellenschafferpreis.

Mit dem Ausbau dürften es nochmal ähnlich viele sein, sagt Heim. Für Winterthur spreche die Nähe zu den Hochschulen wie ZHAW und ETH – und die lange Tradition im Motorenbau. «Das lässt sich nicht einfach verpflanzen», sagt Heim.