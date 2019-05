«Wir sind nicht zufrieden mit uns»

Der 4. März 2018 war ein schockierender Tag für die lokale SVP. Josef Lisibach, der vier Jahre zuvor endlich wieder einmal einen Stadtrats-Sitz für die Volkspartei hatte erobern können, wurde überraschend abgewählt. Die bürgerliche Mehrheit in der Exekutive war dahin.

Ein Jahr später ergab sich ebenfalls überraschend die Gelegenheit für die SVP, sich ins Gremium zurückzukämpfen. Yvonne Beutler (SP) gab Anfang April ihren Rücktritt bekannt, sie wechselt in die Privatwirtschaft.

Doch die SVP wollte die Gelegenheit nicht ergreifen. An einer Mitgliederversammlung stellte sich niemand für eine Kandidatur zur Verfügung. Mehrere Angefragte sagten aus beruflichen oder privaten Gründen ab.

«Man sollte antreten»

«Wir bedauern das sehr», sagt der kantonale SVP-Präsident Patrick Walder zur Nicht-Kandidatur in Winterthur auf Anfrage. «Die kantonale SVP ist der Meinung, dass auf freie Exekutivsitze immer kandidiert werden sollte, insbesondere in Winterthur, wo die SVP nicht mehr in der Regierung vertreten ist.»

«Das ist eine falsche Strategie, auch wenn die Chancen klein sind, sollte man in einer solchen Situation antreten.» Toni Bortoluzzi, Vizepräsident SVP Kanton Zürich

Sein erster Vizepräsident und Alt-Nationalrat Toni Bortoluzzi pflichtet dem bei: «Das ist eine falsche Strategie, auch wenn die Chancen klein sind und es Mühe mit dem Personal gibt, sollte man in einer solchen Situation antreten.»

SVP-Kantonsrat und Fraktionspräsident Martin Hübscher aus Wiesendangen sagt, er sei «erschrocken» über die Meldung von der Winterthurer SVP. «Wir sind in der Stadt die zweitgrösste Partei und gehören auf jeden Fall in die Exekutive», sagt Hübscher. «Josef Lisibach hat ja bewiesen, dass wir das auch schaffen können.»

Genug gemacht?

Simon Büchi, Parteipräsident der Winterthurer SVP, räumt, angesprochen auf die Kritik aus der kantonalen SVP, Fehler ein: «Wir hätten die Kandidatur nicht kurz nach Bekanntwerden von Beutlers Rücktritt ankündigen sollen», sagt er. «Wir sind als Vorstand selber nicht zufrieden mit uns.»

«Man kann uns natürlich vorwerfen, wir hätten seit der Abwahl von Josef Lisibach zu wenig gemacht, um einen neuen Kopf aufzubauen»Simon Büchi, SVP-Präsident Winterthur

Die Partei sei aber wie alle anderen auch vom Rücktritt überrascht worden. «Man kann uns natürlich vorwerfen, wir hätten seit der Abwahl von Josef Lisibach zu wenig gemacht, um einen neuen Kopf aufzubauen», sagt Büchi weiter. «Natürlich pflegen wir eine Liste von potenziellen Stadtrats-Kandidaten, aber aufgrund der privaten und beruflichen Situation konnte und wollte sich in der aktuellen Lage niemand in den Wahlkampf stürzen.

Leidensdruck zu gering

Die Mehrheitsmeinung an der SVP-Versammlung von vorletzter Woche war aber laut Büchi dagegen, eine Kandidatur um jeden Preis zu erzwingen: «Es besteht die Gefahr, jemanden zu verheizen.» An der GV selber hätten sich nur einzelne Exponenten für eine unbedingte Kandidatur stark gemacht.

Die Tendenz scheint klar zu sein.

Büchi, der auch weiterhin Parteipräsident bleiben will, richtet den Blick auf die nächsten Gesamterneuerungswahlen 2022. Spätestens dann wolle die SVP mit einem Kandidaten für den Stadtrat kandidieren.

«Irgendwann wird das Pendel wieder umschlagen.»Der Winterthurer Kantonsrat René Isler ist zuversichtlich

SVP-Kantonsrat René Isler aus Winterthur sagt, die SVP sei derzeit in einem Formtief weil der «Leidensdruck» der Bevölkerung zu gering sei. Und selbst wenn die SVP einen Sitz im Stadtrat erringe, ändere das nicht viel: «Es käme vielmehr darauf an, wirklich die Mehrheiten zu drehen, in den Exekutiven und den Parlamenten.» Derzeit spüre die Partei aber zuviel Gegenwind: «Irgendwann wird das Pendel wieder umschlagen.» (Landbote)